Záblatí – Kdo si v pátek 15. března udělal čas a přišel do společenské místnosti Domu sv. Petra pro muže v Záblatí, určitě nelitoval. Klienty navštívil Tadeáš Šíma.

Mladý muž, který je příkladem toho, že když se chce, jde sny proměnit ve skutečnost. Zájemci si poslechli poutavé vyprávění o tom, jak projel Afriku na kole. Vyprávění bylo doprovázeno fotografiemi a videi. Došlo i na historky z cesty, které byly jak veselé tak nebezpečné. Zazněla i důležitá informace, a to o plánech na další cestu, která by měla začít letos v listopadu. Pokud cestu realizuje, určitě přijede zase do Záblatí vyprávět.