Napjaté kapacity pro antigenní testování pozoruje i předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. Zájem podle jejích slov zvedá především nařízení vlády o povinném testování zaměstnanců středních a větších firem, které by si ideálně měly tuto povinnost řešit nákupem testovacích sad.

„Zhruba polovinu testů provádí nemocniční odběrová místa, stejné množství se odebírá na úrovni závodních lékařů, soukromých laboratoří i dalších odběrových stanovišť,“ sdělila, že v kraji jde až o tisíce provedených výtěrů za týden. „Minulý týden to bylo 14 tisíc,“ vyčíslila.

Na test týden dokonce až tři

„Místo toho, aby si firmy přímo zajistily antigenní testy, tak se jejich pracovníci objednávají jednotlivě, což není dobré,“ míní Roithová, že proto jsou rezervační systémy plné. „Někde se na termín čeká týden, někde dokonce tři,“ uvedla.

Podniky by měly jít vlastní cestou

Čekací doba se prodloužila, jelikož místa začali obsazovat zaměstnanci větších společností. „Místo toho, že si firmy přímo zajistí testování po vlastní ose, tak se jejich pracovníci objednávají jednotlivě, což není dobré,“ míní Roithová, že proto jsou zaplněné objednací termíny. „V některých místech jde o týden, někde i tři,“ uvedla svá zjištění. Jindřichův Hradec začal testovat i v neděli.

Ideálním řešením je samotestování. „Tímto krokem by nebyla zahlcena naše testovací místa,“ upozornila, že je povinnost firem. „Naší prioritou je validace PCR testů, to se podařilo navýšit,“ dodala Roithová.

Nemocnice navyšují kapacity

Stoupající zájem o testování pozoruje i ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. „Náš objednávkový systém je na týden dopředu plný. Když se však zájemci chovají slušně snažíme se jim místo najít,“ připustil, že i neobjednaní mají šanci se při snaze zařadit například na uvolněné místo.

Za pondělí a úterý udělali zdravotníci ve Strakonicích 2 500 antigenních výtěrů. „To je na dva dny opravdu vysoké číslo. Kapacitu budeme ještě navyšovat, ale v souladu s počtem volného zdravotnického personálu,“ objasnil, že množství zaměstnanců není nekonečné.

I v Nemocnici Písek podle ředitele Jiřího Holana doplnili stavy lidí pro testování. „Zájem totiž roste rovnou v násobcích,“ zmínil, že pozoruje skokové nárůsty zájemců. „Nyní systém testovacího centra nekoncepčně plní také firmy svými zaměstnanci, které mají testovat ve svých fabrikách, a ne v nemocnici,“ upozornil Holan.

Přijďte hned nebo zítra

Ačkoliv je těžké sehnat antigenní test na druhý den, není to úkol nadlidský. Stačí hledat i mezi soukromými odběrovými místy či praktickými lékaři. To potvrdil ředitel Lázní Bechyně Miloslav Kožnar, kde zřídili testovací stanoviště počátkem března. „Vlastní stanoviště jsme uvedli do provozu, protože lidé z Bechyně museli jezdit do Tábora nebo Českých Budějovic, což bylo pro starší obyvatele náročné,“ vysvětlil.

Kapacitně zvládnou 200 testů denně, zatím mají druhé pracoviště v záloze. „Z praktického hlediska jsme chtěli vyjít vstříc také zaměstnavatelům v regionu, testujeme naše zaměstnance, zaměstnance města, služby i veřejnost. Máme vlastní kvalifikovaný personál, který jsme využili, protože momentálně jsou lázně plné jen z třetiny,“ naznačil Kožnar.

Termín lze dojednat každé dopoledne telefonicky. Jak sdělila lázeňská lékařka Marie Bednářová, v celkovém množství asi 500 testů odhalili jen několik málo pozitivních vzorků, volný termín měli hned odpoledne. „Volno máme odpoledne nebo zítra ráno,“ upřesnila Marie Bednářová.

Testují i v sobotu

Testovací místo v lékařském domě v Českých Velenicích založil asi před měsícem také zubní lékař Jindřich Čítek, vychází tam vstříc pendlerům i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Pozitivní výsledky identifikovali v řádech jednotek. „Týdně zvládáme asi 200 výtěrů, pro pendlery, kteří jsou ve všední dny pryč, otevíráme i v sobotu,“ vysvětlil, že sestry chodí dobrovolně do práce i o víkendu.

Odběry zde provádí zdravotnický personál, jelikož stanoviště leží nedaleko hranic, využívají ho především pendleři. „Většinou jde o Čechy pracující v zahraničí nebo řidiče kamionové dopravy. Snažíme se o co největší průtočnost, práci na odběrech máme dobře zorganizovanou, není problém najít termín ve stejný den objednávky,“ nastínil, že plné termíny bývají asi jen v sobotu. „Za začátku byl trochu problém množství testů také sehnat,“ uzavřel Jindřich Čítek.