Českobudějovické adventní městečko jako ostatní vánoční trhy ukončilo svůj provoz v pátek 26. listopadu v 18 h kvůli nařízení vlády a epidemiologické situaci. Přejmenovávat ho

na zimní farmářské trhy po vzoru jiných měst podle Lenky Střítecké, jednatelky firmy Art4Protomion, která trhy realizuje, nejde a nikam by to nevedlo. "Navíc by o tom muselo rozhodnout město," poukazuje na fakt, že nejde o její rozhodnutí.

Z firmy nám zbyly jen trosky, trhy přejmenovávat nemůžeme, říká organizátorka

Firma na facebooku v úterý 30. listopadu sdělila, že připravila městu nabídku. „Vyšli jsme městu vstříc a jsme připraveni nést část nákladů, tak aby rada městě mohla ve středu provoz kluziště schválit,“ dočetli se zájemci na facebooku. "Přichystali jsem variantu s kluzištěm, osvětlením, hudbou a vánoční atmosférou," doplnila Deníku Lenka Střítecká.

Kromě trhů s vánočními výrobky se však na náměstí nachází také občerstvení a stánky s punči, vyhlídková věž, již tradiční ledové kluziště a letošní novinka, šest metrů vysoké vyhlídkové vánoční kolo.