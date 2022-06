Vytvořit projekt trvalo o něco déle než je obvyklé, protože stavbu nového objektu stavitel koordinoval se zástupci společnosti ČSAD autobusy, která plánuje rekonstrukci celého areálu autobusového nádraží. „My v současné chvíli nevíme, kdy ČSAD s rekonstrukcí začne, ale víme, že stavba i opravené autobusové nádraží budou vedle sebe ladit. Na rekonstrukci autobusového nádraží společnost chce zřejmě žádat o dotační peníze. Tak jako tak projekty jsou kompletní, ale provázané a jednotliví investoři mohou začít s úpravou lokality samostatně,“ vysvětlila starostka s tím, že město v tomto případě vystupovalo jako mediátor projektu. A právě na společné schůzce se setkal jak projektant na nový Busák, tak projektant rekonstrukce autobusového nádraží.

Její slova doplnil místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že podle jeho informací by Stanislav Trajer chtěl začít stavět nejpozději do dvou let. „Investor se rozhodne podle možností na trhu se stavebním materiálem. Nejraději by začal stavět už příští rok,“ uvedl Zdeněk Kuncl.