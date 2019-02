Vimperk - Jediný terénní vůz, který získali profesionálové na jihu Čech, dostane tým z Vimperka.

Terénní čtyřkolka, která je vhodná do méně přístupného terénu, bude od příštího pondělí k dispozici ve Vimperku. „Tam nebude zahálet,“ hodnotí ředitel prachatického HZS Milan Raba. | Foto: Poskytl HZS jihočeského kraje

Výjezdová technika vimperských profesionálních hasičů se podle slov mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů rozroste o nový přírůstek. „Jako první v Jihočeském kraji obdrží vimperští profesionálové speciální terénní vozidlo čtyřkolku," upřesnila.

Nová technika ve Vimperku:Čtyřkolka SxS Arctic Cat Prowler HDX 700i. Součástí dodávky jel i brzděný přívěs Paragan Gapa PG 13, který slouží jak k její vlastní přepravě, tak ho lze využít pro přepravu dalšího nákladu až do hmotnosti 680 kg. Čtyřkolka přepraví tři členy osádky. Je mimo jiné vybavena integrovaným navijákem včetně ocelového lana a háku, vyhledávacím světlometem či přenosným vysokotlakým hasicím zařízením s nádrží o objemu 250 litrů. Sklápěcí korba po vyjmutí vysokotlaku uveze až 455 kg, její prostor umožňuje transport europalety. Cena pořízené čtyřkolky je 498 892 Kč, včetně přívěsu pak celková cena činila 648 560 Kč.



Slavnostní předání nového vozu se uskuteční v pondělí 26. ledna za přítomnosti starostky Jaroslavy Martanové a nejvyšších funkcionářů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje přímo na stanici ve Vimperku.



„Terénní vůz SxS s příslušenstvím byl pořízen z projektu operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro efektivní zásah. Projekt je spolufinancován prostřednictvím fondů Evropské unie," doplnila Vendula Matějů.



Ředitel prachatického hasičského IZS Milan Raba včera ujistil, že čtyřkolka najde ve Vimperku své využití. „Rozhodně tam nebude zahálet, jde o techniku pro následné zásahy především do hůře přístupného terénu, kterého je na Vimpersku více než na Prachaticku, už jen proto, že tam máme mnoho lesního porostu a navíc národní park," vysvětlil a s úsměvem dodal, že prachatický tým profesionálních hasičů by si se čtyřkolkou určitě věděl rady. Ideální je prý pro dovoz materiálu či dalších potřebných věcí například k lesním požárům nebo polomům. Může ale pomoci také především při záchraně a transportu zraněných osob z nedostupného terénu nebo při pátracích akcích po pohřešovaných osobách. „Určitě by nám pomohla už při nedávných polomech stromů, které byly vinou námrazy právě na Vimpersku," řekl s tím, že technika ve vimperské jednotce je na dobré úrovni, ale obnovu už by si částečně zasloužila.



Čtyřkolka sice není vozidlem zásahovým, ale hasiči se s ním dostanou téměř všude, takže i když nebude na místě jako první, pomůže. „Navíc taková čtyřkolka je pouze jediná v jižních Čechách, a o to víc nás těší, že jsme ji získali právě pro vimperskou jednotku," uzavřel Milan Raba.



Stejných čtyřkolek bylo na konci loňského roku pro HZS v České republice pořízeno ještě devět.