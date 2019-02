Vimperk – Městské kulturní středisko ve Vimperku má nového šéfa. Židli ředitele obsadil Tomáš Jiřička, který už v Městském kulturním středisku v minulosti působil.

Podle slov Zdeňka Kuncla, místostarosty města, se do výběrového řízení přihlásilo celkem šest uchazečů. Jako nejlepší byl výběrovou komisí vybrán právě Tomáš Jiřička a jeho jmenování následně posvětili v minulém týdnu i vimperští radní. „Tomáš Jiřička má už zkušenosti, což byl také jeden z důvodů, proč byl do funkce jmenován,“ vysvětlil místostarosta.



Sám Tomáš Jiřička říká, že by chtěl v budoucnu Městské kulturní středisko více propojit se školami. „Přiblížit se dětem a mládeži, zkusit je odtrhnout od počítačů. Právě dnešní děti a mládež jsou ti, kteří budou našimi návštěvníky v budoucnu,“ řekl v úterý ke své vizi do budoucna.



Na pozici ředitele Městského kulturního střediska skončil po téměř dvaceti letech Jaroslav Pulkrábek. Ten své rozhodnutí oznámil v prosinci loňského roku. V čele organizace stál od roku 2005 a před tím zde několik let působil na postu zástupce ředitele. Práci Jaroslava Pulkrábka na poli kultury několikrát vyzdvihla i starostka Jaroslava Martanová.