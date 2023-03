Finanční podpora Jihočeského kraje novým lékařům pro nemocnice na jihu Čech nese první výsledky. Ta prachatická má od února nového primáře. Stal se jím MUDr. Vladimír Študent, který za sebou má dlouholetou praxi ve fakultních nemocnicích jako lékař i asistent na Univerzitě Karlově.

MUDr. Vladimír Študent, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v Prachaticích. | Foto: Nemocnice Prachatice

V posledních letech zastával funkce vedoucího lékaře jednotky intenzivní péče na gynekologicko–porodnické klinice a zástupce přednosty pro vědu a výzkum se zaměřením na gynekologickou onkologii. „Diagnostikovali jsme přednádorové stavy i zhoubné a nezhoubné nádory. Indikovali léčbu ať už operační či s kolegy onkology chemoterapickou či radioterapickou. Prováděli jsme nejrozsáhlejší operace našeho oboru. Po proběhlých výkonech jsme pacientky sledovali v Centru onkologické prevence ve Fakultní nemocnici Bulovka, které jsem vedl,“ popsal.

Kromě zázemí, které prachatická nemocnice nabídla, byla také šance podílet se na léčbě pacientek s rakovinou prsu MUDr. Vladimír Študent, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková spolu s kolegou MUDr. Vladimírem Přívozníkem, a tak se přihlásil do výběrového řízení na nového primáře gynekologicko–porodnického oddělení Nemocnice Prachatice a uspěl. „Mám možnost částečně se věnovat i gynekologické onkologii. Rád bych pro Prachaticko otevřel centrum onkologické prevence, kam se budou pacientky objednávat s přednádorovými stavy na děložním čípku, s podezřením na nádor, nebo ke sledování po proběhlé terapii,“ uvedl Vladimír Študent s tím, že prachatická nemocnice má ve svém vybavení kvalitní přístroje pro taková vyšetření. Nový primář chce, aby pacientky v Prachaticích a okolí nemuseli za takovým vyšetřením jezdit nikam daleko. Jak sám říká: „Najdou se pacientky, pro které je cesta více než čtyřiceti kilometrů do neznámého prostředí limitem dostupnosti zdravotní péče, a pro obavy si takové vyšetření i léčbu raději nedopřejí. A právě těm se kraj snaží pomoci.”

V Prachaticích se jako první zaměřil na chod oddělení, a tak v Prachaticích nově funguje vysoce kvalitní gynekologická laparoskopická věž. S tím souvisí také dostatečný počet lékařů. „Už na tom pracuji. Nejde sázet na to, že mávnutím proutku najdeme další atestované lékaře. Nedostatek lékařů je globální věc, ti chybějí prostě všude, nejen v Prachaticích,“ vysvětluje s tím, že ideálně by bral absolventy, které by si v prachatické nemocnici se staršími kolegy vychoval. Pokud jde o Centrum onkologické prevence, sedmatřicetiletý primář už v tuto chvíli nové pacientky přijímá. Ženy se k němu mohou objednávat na úterky. Během posledních dní proběhlo také jeho první setkání s gynekology z Prachaticka, kde se seznámili osobně a vysvětlil jim své plány. Sám o setkání pověděl: „Bylo moc milé. Podle jejich nadšení pro věc jsme, věřím, našli společnou řeč a budeme ji všichni dále rozvíjet. Každé jejich slovo jsem si vzal k srdci.“

Jedním z cílů je také přesvědčit budoucí maminky z okresu Prachatice, aby rodily co nejblíže svého bydliště. „Aby rodily v malé nemocnici, v rodinném prostředí, kde se nebojí novostí ani alternativních přístupů s využitím fyzioterapie, bylinek či akupunktury během porodu,“ popisuje své plány s tím, že on sám chce svým novým mladým kolegům postupně předávat vše, co sám umí.

Práci v malé nemocnici si Vladimír Študent dokázal představit. „Nic zásadního mě nepřekvapilo. Milé překvapení je to, že jak je nemocnice celkově menší, jdou změny dělat rychleji,“ uvažuje a věří, že ženy, které budou z prachatické nemocnice odcházet, předají svou dobrou zkušenost dál. Jedině pozitivním hodnocením vlastní zkušenosti se podle jeho slov může počet pacientek rozšířit.