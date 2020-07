Zhruba třináct let se v Netolicích diskutuje o tom, že by tam mohl stát supermarket. Dlouholeté úsilí se stalo skutečností a pražská společnost Grelio Commerce, s. r. o., začala ve středu 1. července s přípravnými pracemi stavby. Už letos v prosinci tak Netoličtí nakoupí v nové prodejně Penny Market.

Podle informací Vladimíra Peška, starosty Netolic, by společnost měla do konce července zaplatit městu cenu za pozemek. „Je to to 5,5 milionu korun do našeho rozpočtu. Peníze nám pomohou vykompenzovat výpadky daňových příjmů,“ uvedl netolický starosta. Stavební povolení už má podle dostupných informací investor v ruce a čeká na nabytí právní moci. „Právě to bude impuls k zaplacení domluvené kupní ceny,“ upřesnil Vladimír Pešek s tím, že s dřívějším zahájením přípravných prací dali souhlas zastupitelé. Proto se k obchvatu Netolic naproti vlakovému nádraží začátkem týdne nastěhovala těžká technika.

Investor se podle dohody s městem Netolice na své náklady postará také o odstranění ruin kabin a v lokalitě vysadí dřeviny.