Sezimovo Ústí - Sezimovoústecká radnice ukončila výběr uživatelů bytů v nově postaveném domu s pečovatelskou službou. Vše je připraveno.

Novostavba vyrostla na místě bývalé nevyužívané školky v Sezimově Ústí II. | Foto: Deník/ Alena Šatrová

V těchto dnech si úspěšní zájemci o bydlení v pečovatelském domě už byty vybírají. Stěhování prvních obyvatel pak začne v březnu. Deník o tom informoval starosta Martin Doležal.



V tuto chvíli je všech 22 dotovaných bytů 1+kk obsazených a o obyvatelích zbylých čtyř komerčních bytů velikosti 2+kk rozhodne až soutěž formou obálkové metody. Zájemce musí nabídnout minimální nájemné 3866 korun měsíčně.



Tím stavební aktivity města v sociální oblasti do budoucna nekončí. „Budeme realizovat další etapu stavby. K dispozici bude dalších 26 bytů,“ slíbil starosta Martin Doležal.



Výherce zakázky, firma OHL ŽS Brno, začal se stavbou domu v závěru roku 2017. Na realizaci dostal celkem 19 měsíců, dokončení díla si ale naplánoval o tři měsíce dříve, tedy do závěru loňského roku.



„Musím přiznat, že tempo stavby mnohé překvapilo, na druhou stranu firma neměla zájem otálet, neboť ceny ve stavebnictví šly nahoru. Také chtěla mít prostor pro jiné zakázky, proto pracovali i o víkendech, a dokonce 31. prosince končili až ve 22 hodin,“ říká starosta k hotové stavbě, která vyrostla na místě bývalé nevyužívané školky v Sezimově Ústí II. Do nového bydlení pro starší občany, jimž je k dispozici i denní stacionář, investovala radnice 88,1 milionu s daní. To je o pět procent víc, než uváděla smlouva s dodavatelskou firmou.



K úhradě nákladů podporovaných bytů ale městské kase pomůže dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši přes 13 milionů korun. Zdražení stavby zapříčinily vícepráce, s nimiž se u každé stavby počítá, a tak vedení města nezaskočilo.



„To navýšení je ještě uspokojivé, s tím se počítalo,“ potvrdil Martin Doležal. V Sezimově Ústí například zjistili, že základy zbourané školky jsou mohutnější, čímž se prodražilo uložení suti na skládku, a firma také proti plánu musela zlikvidovat objevené staré parovodní potrubí.



Město je už připraveno na stavbu druhé části areálu s 26 byty. Jak starosta upřesnil, pro budoucí objekt mají hotové základy i sítě. Počkat však musejí tři roky, aby opět mohli žádat o dotaci.