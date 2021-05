Bagry a další těžká technika se nyní pohybují v areálu českobudějovického výstaviště. Rekonstruuje se ve velkém pavilon Z. Některé objekty v areálu zmizely, další vyrostou.

Stavební práce na českobudějovickém Výstavišti | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Celé výstaviště by mělo dostat novou energii a ještě více se začlenit do struktury města. Plánované termíny jednotlivých úprav se zatím dodržují, hotovo má být do Země živitelky.