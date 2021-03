„Během své dlouholeté novinářské praxe jsem se potkal s mnoha zajímavými lidmi, a tihle malíři k nim rozhodně patří. S většinou z nich se dlouhá léta znám nejen z vernisáží, ale i z budějovické restaurace Masné krámy nebo z vinárny U Sosáka v Hradební ulici,“ vysvětluje Radek Gális a dodává: „Pak je snadnější uvolněně vést rozhovor o tvorbě a umění, ale i o životě a o tom, z čeho se lidé radují, nebo co je trápí.“ V knize představuje 10 osobností, jimiž jsou Josef Bruckmüller, Jindra Čapek, Bedřich Čermák, Milan Doubrava, Pavel Kalista, Roman Kubička, Štěpán Mikuláš Mareš, Jaroslav Platil, Eva Prokopcová a Přemysl Vranovský. Dva rozhovory napsaly kolegyně, Alena Binterová a Alena Schelová.

Když knihu začal Radek Gális před dvěma lety připravovat, nežili už Milan Doubrava a Štěpán Mikuláš Mareš. „Uvědomil jsem si, že jejich odchodem se ztrácejí vzpomínky na dobu tzv. normalizace, kdy lidé byli různě pronásledováni a byly jim ze strany představitelů komunistického režimu házeny klacky pod nohy,“ vypráví Radek Gális a pokračuje: „Třeba kvůli rodičům kulakům nebo proto, že netlačili káru straně. Nemohli studovat vysokou školu a živit se uměním nebo svobodně vystavovat. Je proto dobře, že jsme jejich vzpomínky zachytili, aby si současníci uvědomili, v jaké době tehdy lidé žili a tvořili.“ Vydání knihy se bohužel nedožil ani akademický malíř Roman Kubička. „Moc jsem si ho vážil a měl jsem ho rád,“ říká autor titulu Malíři na soutoku.

V knize si prohlédnete dobové fotografie a dokumenty, včetně archivních pozvánek na výstavy. Malíř Pavel Kalista si totiž vedl archiv, Josef Bruckmüller poskytl pozvánky a fotografie, portréty umělců zhotovil fotograf Deníku Jaroslav Sýbek, autorkou snímku na titulu je Anna Vrhelová atd.

Knihu nyní, kdy jsou knihkupectví zavřená, seženete přes internet, nebo můžete přímo Radka Gálise kontaktovat na telefonu 602 649 292 či přes e-mail ragal@seznam.cz a pořídit si ji i s věnováním. Radek Gális doufá v brzké otevření knihkupectví. „Jsem přesvědčen, že knihy a četba patří mezi naše základní potřeby,“ myslí si.

I v době pandemie připravuje Radek Gális další novinku. „V červnu by se dožil sta let mimořádně lidský a obětavý farář z Dobrše na Strakonicku P. Martin František Vích, vyučený zahradník, skaut a dlouholetý politický vězeň, který pak sloužil čtyřicet let v Pošumaví. Obrátili se na mě lidé z jeho rodné farnosti Dolní Újezd, abych k jubileu připravil knihu rozhovorů a vzpomínek na něj,“ přibližuje téma knihy Zahradník duší. Zpracovává do ní příběhy a zamyšlení, které mu lidi pošlou nebo volají. „Jestli i vy máte na otce Martina osobní vzpomínku nebo jeho fotografie, ozvěte se mi, prosím, aby mozaika o životě tohoto výjimečného člověka byla co nejpestřejší,“ vyzývá čtenáře Radek Gális.