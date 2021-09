Prezident republiky před pár dny podepsal novelu, která umožní strhávat pokuty za opakované a závažné přestupky ze sociálních dávek. Povedlo se vám to, co žádnému z poslanců před vámi. Jak si to vysvětlujete?

Jan BauerZdroj: RedakceZa prvé se myslím, že lidem už došla trpělivost s leností a ustrašeností politiků a prostě se hlasitěji začali ozývat svým zástupcům v parlamentu. Proto jsem také nakonec našel podporu napříč politickým spektrem. Za druhé k tomu přispěla absolutní nečinnost samotné vlády. Ministři a premiér Babiš se sice ve vyloučených lokalitách mnohokrát vyfotili, za čtyři roky ale lidem v jejich sousedství nepomohli. A také jsme si to spolu s kolegy prostě poctivě odpracovali. Ten návrh prošel vývojem, ladili jsme ho s právníky, sociálními pracovníky i starosty mnoha obcí.

Nebojíte se, že dopady tohoto opatření budou přece jen příliš tvrdé, jak varují Piráti a další jeho odpůrci?

Kdybych si to myslel, nikdy bych takový návrh v parlamentu nepředložil a dva roky za něj nebojoval. Spíš je s podivem, že doposud zákon extrémní chování některých příjemců dávek úplně přehlížel. Dávky je navíc možné odebírat už dnes. My jsme pouze zákon doplnili o možnost ponížit je o pokuty, které jsou uděleny za opravdu vytrvale nepřijatelné chování. Počítám sem třeba opakované krádeže, násilí nebo ničení majetku sousedů. Nikdo nebude postihovat lidi za špatné parkování ani za jednorázový přešlap, který se může stát každému z nás.

Pro některé rodiny jsou ale dávky v hmotné nouzi často jediným příjmem.

A proto by si jich také měly alespoň trochu vážit. Stržení pokuty navíc nepřijde ze dne na den, ale zpravidla až po třetím spáchaném přestupku v řadě. V mezičase budou mít obce a sociální pracovníci dostatek času vyzvat dotyčného výtržníka, aby své chování přehodnotil. Ale samozřejmě chápu, že spor o tento zákon nastolil mnohem obecnější otázky. Třeba po míře solidarity v naší společnosti.

Jak ji hodnotíte vy?

Myslím si, že si jako Češi nevedeme vůbec špatně. Ukázala to i vlna vzájemné solidarity během pandemie covidu nebo po tornádu na Moravě. Dokonce mě to inspirovalo k tomu, abych ve sněmovně předložil a prosadil novelu, která pro změnu oceňuje soukromé dárce na dobročinnost. Jenže u sociální pomoci, na kterou se daňoví poplatníci skládají ze zákona, jde o něco jiného. Tady by solidarita měla mít alespoň nějaké meze. Namísto toho během let vznikla kategorie lidí, kteří svoji špatnou sociální situaci přestali řešit, udělali si živobytí z čerpání dávek a žijí na úkor většinové společnosti. A ještě k tomu škodí svému okolí. Novela 3krát a dost zneužívání sociálních dávek zbrzdí. A pro jednou pomůže zmíněnou hranici solidarity posunout a podle mého názoru správným směrem.

Takže jste spíš pro restrikci než pro prevenci?

Tak ten spor ale přece nestojí. Jsem přesvědčený, že novela 3krát a dost bude ve výsledku fungovat především jako preventivní oranžová barva na semaforu. Na druhou stranu řešením není dolívat další stamiliony do preventivních opatření, která navzdory úsilí desítek neziskovek nebo Agentury pro sociální začleňování selhala. Dobře je to vidět na záškoláctví dětí, které stát svým blahosklonným přístupem už roky přehlíží. Naše novela vidí tolerování záškoláctví jako vůbec nejvážnější přestupek a já věřím, že i díky hrozbě vyššího finančního postihu přivede některé rodiče k rozumu. Vzdělání dětí by měla být pro společnost prioritou.