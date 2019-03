V plném proudu jsou přípravy na rekonstrukci půdy v budově prachatické Základní školy ve Vodňanské ulici. Pokud vše půjde podle připraveného plánu, začne se podle informací Petry Sandanyové, ředitelky základní školy, o letních prázdninách s rekonstrukcí. „Rekonstrukce půdy rozšíří prostory školy o čtyři učebny,“ těší se Petra Sandanyová s tím, že na půdě bude také sál na školní vystoupení a sociální zařízení.

Rekonstrukce půdy, části zahrady, ale i odborných učeben vyjde na bezmála 26 milionů korun. „Desetiprocentní spoluúčast zaplatíme,“ slíbil už před časem Martin Malý, starosta Prachatic. Zastupitelé snad peníze uvolní začátkem dubna. Teprve potom vyhlásí ředitelka školy výběrové řízení na dodavatelskou firmu. „Nejhlučnější činnosti by firma měla zvládnout v létě. Hotovo by mělo být v březnu příští rok, pracovat se určitě musí i za provozu,“ plánuje ředitelka Vodňanky. S velkou pravděpodobností bude třeba poopravit i střechu. „Půda už je teď z velké části vyklizená. Náhradní lavice a věci, které tam zůstaly, do prázdnin stihneme přemístit,“ uzavřela Petra Sandanyová.

Změny na Vodňance:

- Na půdě budou nové učebny, sál i sociální zařízení. Znamená to částečný zásah do střechy.

- Součástí projektu je výměna výtahu, úpravy zahrady, kde vzniknou místa na venkovní výuku a rekonstrukce odborných učeben chemie a fyziky i počítačová síť.