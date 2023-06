„Mají postaveno, chtějí kolaudovat a trvale se přihlásit. Musí se přihlásit do ulice, která má název,“ vysvětlila Jaroslava Martanová. Nápadů, jak novou ulici pojmenovat bylo prý hned několik. Několik nápadů přišlo na radnici přímo od těch, kteří tam budou bydlet. Tipy byly Na Bitcoinu nebo Patriotů. S návrhem přišel také odbor vnitřních věcí. „Nápad byl i takový, že by se nová ulice mohla jmenovat po historických rodech, které ve Vimperku působily jako Novohradští z Kolovrat,“ dodala vimperská starostka s tím, že radnici oslovila rodina Waldekova, zda by některá z ulic nemohla nést jejich jméno, jelikož jejich rodina byla významným investorem ve městě. Další z nápadů byla Budínského ulice. Mezi další návrhy byly ulice Mns. Fořta nebo Internátní.