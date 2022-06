Přestavba smuteční síně se promítne do cen obřadů. „Náklady na provoz staré síně byly jen udržující. Nyní je tu ale vodovod, elektřina, fungující odpady,“ vysvětlil. Náklady vyšly na více než 15 milionů korun. „Zkoušeli jsme tři roky zpátky hledat různé dotační tituly, ale žádný se neobjevil. Celá částka šla z rozpočtu města, žádné zásadní investice ale ohroženy nebyly,“ řekla Lenka Handšuhová, která je pověřena vedením odboru správy majetku a investic. Výstavba byla zahájena loni v srpnu.

Během slavnostního otevření smuteční síně chodili lidé z Vodňan navštívit hroby svých blízkých. Akce si nemohli nevšimnout. "Moc se mi to líbí. Na pohřbu není sice nic veselého, ale milé a světlé prostředí může přece jen hrát roli ve velikosti zármutku. Znal jsem starou síň dobře a není žádná škoda, že už neexistuje. Bylo to temné a opravdu smutné místo," řekl muž z Vodňan.

Původní síň měřila 64 m², nová má 92 m². Součástí je altán s živým stromem a pítkem, který poslouží k odpočinku návštěvníků hřbitova.

Utratili 30 milionů

Velká rekonstrukce technického zázemí krematoria a obřadní síně sv. Otýlie v Českých Budějovicích se podle Kateřiny Vrbové, ředitelky pohřebního ústavu města, uskutečnila v letech 2010 a 2011. Vyžádala si 30 milionů korun. Ve smuteční síni se vyměnily dveře, okna za dvojitá, opravovala se střecha a zateplil strop. „Vyměnilo se topení, osvětlení a udělaly se nové rozvody elektřiny,“ vypočítává ředitelka a doplňuje, že se renovovaly kamenné obklady a dlažby v obřadní síni i dřevěné plastiky. „Běžné opravy v objektu krematoria realizujeme průběžně. Plánujeme rekonstrukci vstupní haly a salonku pro pozůstalé,“ říká.

Na neurčito

Vybudovat novou smuteční síň má v plánu Český Krumlov. Architektonicky zajímavá moderní stavba má vyrůst v parku u hřbitovního areálu. Brzkou realizaci ale zhatil covid a finanční propad města. Stavba nové smuteční síně je odsunuta na neurčito. Město proto loni nechalo zrekonstruovat interiér současné obřadní síně. „Práce na opravě pokračují,“ uvedla mluvčí města Petra Nestávalová. „Výměna čeká zbývající okna a dveře, opraví se část střechy a budova dostane novou fasádu.“ Minulý týden začala první etapa revitalizace areálu hřbitova. Během ní římskokatolická farnost opraví některé části hřbitovní kaple.

Smuteční obřady na jihu ČechZdroj: Deník

S projekcí

Smuteční obřadní síň v Jindřichově Hradci prošla za posledních 20 let řadou oprav. Jako první se rozšiřoval prostor síně. V roce 2018 prošla budova celkovým zateplením, dostala nová okna, dveře a prosklené stěny. Všechny tyto novinky měly podstatně snížit energetickou náročnost budov. „Samozřejmostí je v létě používání klimatizace, která chyběla a byla zavedena v roce 2004. Celý prostor byl během let ozvučen novou aparaturou,“ upřesnila vedoucí Správy krematoria a pohřebišť Hana Palusková. Samozřejmostí je už více než sedm let televizní přenos ze smutečního obřadu do vstupního vestibulu.

Zatím v kondici

Obřadní síň na píseckém lesním hřbitově z roku 1973 je v dobrém provozuschopném stavu. To ovšem neznamená, že by časem neuvítala rekonstrukci. „V budoucnu budou třeba investice, to je jasné. Dříve či později se budou muset řešit především takové ty věci, co nejsou vidět, jako třeba elektroinstalace,“ poznamenal vedoucí lesního hřbitova Josef Hrádek.

Komfort a soukromí

Obřadní síň na táborském hřbitově je nově zrekonstruovaná a podle slov Mariky Zrůstové z Pohřební služby Melich se neustále zdokonaluje, aby poskytla pozůstalým co největší komfort. K obřadní síni náleží čekárna pro pozůstalé, kde má rodina před obřadem soukromí.

Návrh je, termín ne

Smuteční síň ve Strakonicích byla uvedena do provozu v roce 1983. První a jediné přestavby nebo úpravy se dočkala v letech 2001 až 2002. O 20 let později, na konci roku 2021, předložil architekt a strakonický rodák Radek Šíma radním návrhy řešení nové smuteční síně. Ti se rozhodli pro novostavbu, ale termín zatím daný není.

Nové ozvučení

Po rozsáhlé rekonstrukci je pietní síň v areálu hřbitova v Prachaticích. Nákladnou rekonstrukcí prošla v roce 2016. Součástí oprav bylo zateplení a rozšíření objektu. Počet míst se navýšil dostavbou zastřešeného výklenku. „Kromě zateplení byla na budově vyměněna střecha, nové jsou kamenné dlažby a obložený je katafalk,“ popsal starosta Martin Malý. Nové je i ozvučení síně. Město vyšlo vstříc požadavku pozůstalých a v síni lze využít projekci.

