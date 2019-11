Proč se tak obsáhle věnujete docela obyčejným kamenům? Čím vás zaujaly?

V jednoduchosti a obyčejnosti se většinou ukrývá ta největší síla a náboj. Kámen má velikou škálu druhů, původů, složení, způsobů zpracování, možností prezentace a hlavně každý kvádr je výzva. Výzva pro sochaře nebo kameníka: „Jsem tady, tak se ukaž!“ A ti, co uměli a umí, se ukázali. Když budete odlévat dělo, tak je návod jednoduchý: Vezmi díru a odlej ji do kovu. Ale recept na sochu je jiný: Vezmi kus mramoru a odsekej všechno zbytečné.

Kniha Jiřího Hladkého Všechno z kamene je již v prodeji a bude slavnostně pokřtěna v Kávovém klubu Vykulená sova v Písku ve středu 4. prosince v 18.45 hodin. Jejím kmotrem bude známý sochař Ivan Tlášek.

A mimochodem… až půjdete třeba přes náš písecký starý most a položíte ruku na jeho kamenné zábradlí nebo sáhnete na některou ze soch, zahřeje nebo zastudí? To, s čím člověk pracoval, co bral do rukou s láskou a úctou, to nikdy nemůže studit. Ani kámen.

K čemu lidé kámen používali?

Těch možností bylo a je nepočítaně. Používá se přece do staveb všeho druhu, vodních děl, silnic, tunelů a nevím, čeho všeho ještě. Já jsem se soustředil na sochy, sloupy, portály, židovské hřbitovy, rozcestníky, hraniční kameny a další artefakty z kamene. Moje kniha je jen základ nebo možná lépe řečeno pokus. Pokus o prvotní zmapování kamenných výtvorů na našem okrese. Není to v žádném případě vědecké pojednání, spíše jen poněkud širší pohled na kámen a pokus o dialog se čtenářem.

Kolik takových kamenů vaše kniha popisuje?

To nevím a nikdy jsem to nepočítal. Jenom vím, že v knize je na čtyři sta fotografií se stručnými či obsáhlejšími popisy a ty jsem rozdělil do čtrnácti kapitol.

Jak dlouho jste sbíral materiál?

To se nedá určit, ale jsou v tom i léta mého působení coby památkáře na okrese Písek. Dnes jako konzervátor památkové péče v té práci pokračuji. Ta práce je nádherná. Našli jste někdy něco jako poklad? Já ano a nebylo to jednou nebo padesátkrát. Prostě mnohokrát a vím, že nějaké další ještě určitě najdu.

Obsahuje kniha jen známé kameny nebo také objevy?

Pokud je možno považovat za objev žulový blok pod sloupem s bičovaným Kristem v Srlíně s části nápisu TATO STATUA GEST …. JANA.T.B.A 1753, nebo část gotického ostění nebo portálu na zahradě jednoho domu v Písku, nebo docela nedávno odhalení původního provedení včetně textu ve výklenkové kapličce ve Zběšičkách, pak ano, říkejme tomu objevy.

Co považujete za unikáty na Písecku nebo Milevsku?

Co je unikátnější? Kostel sv. Martina v Bernarticích nebo kámen stojící na trojmezní hranici panství Týna nad Vltavou, Bechyně a Opařan? Obojí bude plnit své poslání na místě a v prostředí, kam patří. A nebo rozcestník, kterému se říká „císařák“ při silnici v Protivíně? Najděte les Jezvinec a na jeho severovýchodním konci nad obcí Horní Nerestce je usazen krásný hraniční kámen panství Švamberků a Bisingenů. Ale dalo by se vyjmenovávat i dál. Věřím, že kniha bude pro čtenáře nejen příjemným čtením, ale také třeba inspirací na vycházky a výlety při poznávání „mých“ kamenů.