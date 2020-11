I Noc divadel, která připadá na sobotu 21. listopadu, se letos přesune do virtuálního světa. Návštěvníci Noci divadel se podívají na virtuální prohlídky či na záznamy divadelních představení aj. z pohodlí domova.

Noc divadel v Jihočeském divadle. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Zapojí se i Jihočeské divadlo, které nabídne krátký dokument Kočovníci po kraji jihočeském. Ten je věnován letnímu putování Jihočeského divadla po jižních Čechách po zámeckých scénách, které letos navštívilo místo rekonstruovaného otáčivého hlediště. Zavítalo kromě domovských Českých Budějovic na zámky Ohrada, Blatná, Červená Lhota, Nové Hrady a do obce Albrechtice nad Vltavou. Dokument si můžete pustit na www.nocdivadel.cz od sobotu od 12 h do neděle do 12 h.