Nezaměstnanost na jihu Čech byla v březnu nižší než v únoru. Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně snížil o 0,2 procentního bodu na celkovou hodnotu 3,3 procenta. Nejnižší je na Českobudějovicku (2,8 %) a Prachaticku (2,9 %).

Úřad práce v Prachaticích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých okrese Jihočeského kraje k 31. březnu 2024: České Budějovice 2,8 %

Český Krumlov 4,7 %

Jindřichův Hradec 3,2 %

Prachatice 2,9 %

Písek 3,1 %

Strakonice 3,6 %

Tábor 3,5 %

Za poslední měsíc bylo na Prachaticku 1087 uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce. Na druhou stranu na Prachaticku firmy nabízí 1446 pracovních míst. K poslednímu březnu meziročně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst. Celkem bylo v Jihočeském kraji evidováno 13 732 hlášených volných pracovních míst, na jedno takové pracovní místo tak připadalo 1,1 uchazeče. Z pohledu dosaženého vzdělání tvořili na jihu Čech nejpočetnější skupinu uchazeči o zaměstnání se středoškolským vzděláním bez maturity, jejich podíl je bezmála čtyřicet procent.

Situace na trhu odpovídá aktuálnímu ročnímu období a již začínají být vidět vlivy sezonních prací. Lze tak očekávat, že i v dalších měsících by mohlo dojít v Jihočeském kraji k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. „S příchodem nezvykle teplého počasí se začal postupně zvyšovat zájem o sezonní práce v oblasti stavebnictví a zemědělství, ale také v oblasti služeb,“ uvedl Ivan Loukota, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích. Co se týká pozic poptávaných na trhu práce, tak v březnu podle něj Úřad práce zaznamenal největší zájem o řidiče aut převážně pro dálkovou nákladní doprava a pracovníky v kvalifikovaných i nekvalifikovaných strojírenských profesích. Poptávka po sezonních profesích ve sledovaném měsíci byla stále na nízké úrovni. „Zaměstnavatelé stále více požadují u svých zaměstnanců znalosti z oblasti IT a digitálních dovedností, ředitel jihočeského ÚP Ivan Loukota proto všem doporučuje, aby se průběžně vzdělávali. „Pomoc může web www.jsemvkurzu.cz, kde jsou potřebné kurzy k dispozici a lidé na ně mohou získat příspěvek až 50 000 korun,“ dodal.

V březnu se snížil také počet uchazečů o práci z řad občanů Ukrajiny. Ke konci měsíce března evidovaly kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jihočeském kraji celkem 573 uchazečů z Ukrajiny. Ke konci února jich bylo evidováno 609.