V databázi hledaných osob na Prachaticku je momentálně dvanáct lidí. Je mezi nimi jedna žena. Pátrání po ní bylo vyhlášeno v říjnu 2020. Policisté navíc upozorňují, že může vystupovat pod dvěma jmény. V databázi je nejprve uvedena jako Monika Fišerová, následuje ale ještě upozornění, že se může vydávat za Moniku Štrobl.

Podívejte se, koho z Prachaticka hledá policie. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Nejdéle, už od roku 2012, policie pátrá po téměř pětačtyřicetiletém Radku Kováčovi. Jen o dva roky méně je v databázi hledaných osob z Prachaticka téměř devětapadesátiletý Václav Šíma. Policisté upřesňují, že hledané osoby mohou omezit na svobodě. Většinou se jedná o osoby vyhýbající se nástupu do výkonu trestu, či mladistvé, kteří se nevrátili do nápravných ústavů, může jít i o lidi, které teprve soud čeká a nepřijímají soudní obsílky, či se pohybují mimo své trvalé bydliště, aby se ukryli.

V databázi ale policie zveřejňuje lidi pohřešované. To bývají ztracení houbaři či senioři. Na Prachaticku je taková Zdeněk Kočí je pohřešovaný od října 2020.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková pohřešovaná osoba v databázi policie uvedena pouze jedna. Od roku 2020 je to osmatřicetiletý Zdeněk Kočí. "Když jde o zdraví a život osob, můžeme udělat monitoring mobilu, nasadit vrtulník, do dvou až tří hodin jsme schopni do pátrání zapojit i hasiče, psovody, potápěče a další specialisty. V každém okrese jsou stálé služby, vyjíždí se kdykoliv i v noci. Lidé by neměli ve vážných případech a zejména u dětí zbytečně váhat," řekl již dříve pro Deník specialista na agendu Peter Tousecký z Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje.

Veškeré osoby, po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání, lze nalézt v databázi Policie ČR i s podrobným popisem. Ta obsahuje údaje o pohřešovaných a hledaných osobách a je veřejně přístupná každému občanovi. Policie rozhodně nedoporučuje provádět opatření ze strany veřejnosti, které by měla za následek omezení práv nebo osobní svobody zveřejněných osob i s ohledem na vlastní bezpečnost. Veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám stačí oznámit na linku 158, případně navštívit nejbližší policejní služebnu, nebo zaslat e-mail na adresu pp.oo.operacni@pcr.cz. Databáze je aktualizovaná několikrát denně.