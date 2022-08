Budku na ocelové konstrukci s velkým proskleným oknem najdete u obce Smrčná. Majitel ubytovacího komplexu pořídil stavbu teprve loni v srpnu. „Začátky byly těžké. Posed jsme měli dlouhou dobu prázdný a zájem nebyl. Přicházely sem ale davy z blízkého okolí. Lidé chodili stavbu jen okukovat a vyptávali se, protože nevěděli, co od toho čekat,“ zavzpomínala Tereza Kalinová, provozní Penzionu Blanko. Zpráva o netradičním bydlení se ale rychle rozšířila a v současné době se hosté jen hrnou.

Přestože exteriér stavby vypadá stroze, uvnitř nabízí v podstatě vše, co turista k pohodlnému bydlení potřebuje. „V posedu se nachází velká postel s peřinami a polštáři. Po jejím sklopení vyjede stoleček se dvěma židlemi. Jsou tam malá kamínka na vytápění i ohřev jídla nebo dřez,“ vyjmenovala Tereza Kalinová. Jediné, co už se do útrob posedu nevešlo, je sociální zázemí. „To máme zvlášť v dochozí vzdálenosti asi sto metrů, je nově zrekonstruované a nabízí sprchu, toaletu i umyvadlo. Vše je určené čistě pro hosty posedu,“ doplnila provozní.

Vzhledem k vytápění je možné provozovat posed od března až do konce října. Ubytování vyjde turisty na 2000 korun za den. „Hosté mají v ceně i snídani formou švédského stolu. Víkendy už jsou úplně pryč, ale přes týden nějaké termíny ještě zbývají,“ podotkla Tereza Kalinová s tím, že ukončení sezony na posedu není pevně dané a závisí na přízni počasí.

Netradiční ubytování si do Smrčné jezdí užívat hlavně lidé z větších měst. „Jezdí k nám spíše mladší nesezdané páry a různí dobrodruzi, kteří chtějí něco mezi stanem a chatkou. Česká klientela si bere většinou jeden nebo dva dny a zahraniční klientela klidně i několik dní. Rekordmani byli zatím Belgičané, kteří na posedu strávili celkem šest nocí,“ uvedla provozní penzionu Tereza Kalinová. Lidé si prý chválí především pohled přes velké okno na louku i do lesa. Všude kolem je totiž velké množství zvěře a hosté mohou z pohodlí sledovat srnky i zajíce.

Vzhledem k velkému úspěchu netradičního bydlení plánuje majitel Penzionu Blanko do budoucna pořídit ještě další posed.

