Netradičně: Maškary ze Zbytin jezdí po okolí autobusem

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po covidové pauze se s velkou parádou vrátila tradice masopustu do Zbytin. Zbytinští jsou v tomto případě jedineční, jejich průvod se totiž do okolních osad Koryto a Blažejovice dopravují autobusem, aby se zase vrátili zpět do Zbytin.

Masopustní průvod ve Zbytinách. | Video: Ladislav Beran