První parta školáků přišla na testování už před půl osmou. Do jídelny chodí ve skupinkách podle tříd. Za hodinu odcházeli poslední.

Do Základní školy v netolické Tržní ulici mohou chodit všechny třídy. Škola totiž dostala výjimku, protože splňuje všechny požadavky. Chodí tam jen prvňáčci a druháčci a mají samostatnou jídelnu stejně jako školní družinu. „Je to stejné jako u malotřídky, je nás tu do pětasedmdesáti a nemusíme mít rotační výuku,“ vysvětlila jedna učitelek Gabriela Turková.

Na test před pondělním vyučováním šla každá ze čtyř tří zvlášť a celý kolektiv pedagogů ze Základní školy v Tržní ulici měl plné ruce práce. Místa před i po testování školáků bylo potřeba dezinfikovat, připravit do lavic testovací sady na jednotlivá místa tak, aby děti dodržely potřebný rozestup, a ještě dohlédnout, aby vše klaplo, jak má.

Paní učitelky měly z testování novými testy strach. Jsou totiž podle jich názoru o dost komplikovanější a k dvacítce testů byl připojen jediný kartonek na odkládání plastových zkumavek. „Dávat všechny zkumavky do jednoho stojánku, jen by se nám to popletlo,“ vysvětlovala jedna z vychovatelek. I problém se stojánky dokázali v Netolicích vyřešit. Pomoc nabídla společnost Korpet. „Sotva bylo jasné, že jiné testy než Singclean už nebudou, nabídli se, že stojánky pro naše děti vytisknou na 3D tiskárně,“ popsala Gabriela Turková. Malí školáci jich mají k dispozici šestadvacet a zkumavka i testovací destička jim tam parádně drží.

V pondělí ráno si testy Singclean v Netolicích vyzkoušelo jedenapadesát dětí. Dva školáci byli vybaveni vlastními testy, které byly na provedení o dost jednodušší. Nejmenším školáčkům přišli pomoc i jejich rodiče. Podstatné je ale to, že všem testy vyšly negativní.