Netolice – Prodej místního kulturního domu se protahuje. Třetí kolo zveřejněného záměru jeho prodeje končí na Nový rok.

Kulturní dům Netolice. | Foto: Foto: archiv Deníku

Už v září ale přišel Petr Hošťálek na jednání zastupitelů s tím, že by měl o budovu zájem a chtěl by v ní vybudovat Muzeum techniky.

Cena, za kterou začalo město dům prodávat, byla téměř čtyři a tři čtvrtě milionu korun. Jedná se o odhadní cenu, nikoli tržní. Dnes už je cena budovy nižší o 35 procent, stále je ale vyšší než 3 miliony korun. A to je pro Petra Hošťálka pořád nereálné.



„Jen režie toho objektu je ročně dvě stě tisíc korun, což, ruku na srdce, na vstupném za rok nevybereme," uvedl včera pro Deník Petr Hošťálek. Jak zastupitele, kteří o snížení ceny v prosinci jednali, upozornil radní Miroslav Dvořák, Petr Hošťálek má další nabídky z jiných míst, kde by mohl muzeum zrealizovat. „To je pravda. Žádná jednání ale zatím nevedu. Myslím si, že není dobré jednat na více místech najednou. Asi do února vyčkám, jak se bude v Netolicích vyvíjet jednání, zda se tu dostaneme k nějakému řešení. Nabízí se, že by mohl být kulturní dům i pronajat. Musela by to ale být symbolická cena na třeba dvacet let," vysvětlil.



Kulturní dům je doslova horký brambor v rukách Netolických. Dlouhodobě se jim nedaří s ním naložit tak, aby do něho město nemuselo investovat peníze, které ani nemá. Proto už zastupitelé uvažovali i o demolici. Proti té se ale zvedla vlna nevole ze strany místních obyvatel.

Navzdory všemu tak zůstává v majetku města a do konce roku budou zastupitelé čekat, zda se najde někdo, kdo by v něm chtěl zbudovat Muzeum techniky a zároveň zaplatit více než tři miliony korun.



„Případně budeme jednat o dalším snížení ceny, za kterou jej budeme prodávat," uvedl k dalším jednáním starosta Oldřich Petrášek.