Aktivní dovolená v šumavských hvozdech turisty z Čech i zahraničí láká. A stále mají šanci. Získat ubytování poblíž Kvildy zatím ještě lze. Alespoň to říká provozovatelka Penzionu Panský dům ve Františkově Markéta Matoušková. Penzion leží v hlubokých lesích jen pár kilometrů od Kvildy, v nejnavštěvovanější části Šumavy. Penzion v posledních dvou dubnových týdnech sice odpočíval, ale už od května tam startuje nová sezona. „Objednávky máme, ale stále to není jako před dvěma lety. Teď se lidé sice nebojí covidu, ale zase podle mého názoru šetří. Nevědí, co bude a dovolenou řeší na poslední chvíli. Čekala jsem větší zájem,“ přiznává Markéta Matoušková a dodává, že několik letních termínů na ubytování má penzion ještě volných. „To bylo před covidem nemyslitelné,“ vzpomíná. Ani tak ale turisty lákat nemusejí, Šumava jako taková je pro všechny ráj a lidé se mnohdy vracejí do stejného hotelu či penzionu a odtud třeba na kole či pěšky podnikají výlety do okolí.

Ceny za ubytování a stravu se rodina, která penzion vlastní, snaží držet při zemi. „Nechceme zdražovat a zatím jsme to ani neudělali. Všechno letí nahoru, chceme nabídnout příznivější cenu, přestože náš výdělek bude nižší, ale uvidíme,“ vysvětluje Markéta Matoušková. Dodává ale, že finální rozhodnutí padne až s květnovým otevřením a nákupem zásob do restaurace Penzionu Panský dům. Nakupují především u místních farmářů a zemědělců, ale i ti byli nuceni promítnout zdražení energií do svých produktů.

Naopak se Markéta Matoušková nebojí toho, že by na letní měsíce penzion zůstal bez zaměstnanců. „Máme jak stálé zaměstnance, tak brigádníky. Většinou se vracejí ti, kdo už u nás pracovali. Věříme si a rozumíme si,“ zhodnotila provozovatelka Penzionu Panský dům.

Volná místa se najdou také v Penzionu Pod Boubínem v Kubově Huti, který vlastní a provozuje Táňa Staňková. Ta se ohlédla také do dubna a března s konstatováním, že lidí bylo oproti stavu před dvěma lety o dost méně. „Klientů je dost, i tak ale na letní sezonu máme kapacitu penzionu zaplněnou z osmdesáti procent. Ještě teď si lidé mohou dovolenou objednat, což dříve nebývalo,“ doplnila s tím, že vinou zdražování potravin a energií byla nucena podražit také pobyty v Kubově Huti. „Bylo to o zhruba sto padesát korun na osobu a noc,“ upřesnila.

Na nedostatek personálu si Táňa Staňková nestěžuje. Nemá problém najít servírky ani další personál. Jen prý s kuchaři to byl větší oříšek. „Ale i to se podařilo a jsme na léto připraveni,“ ujistila. Vysvětlila, že až sedmdesát procent lidí, kteří si v Penzionu Pod Boubínem objednají ubytování, jsou ti, kteří se na místo vracejí. „Tady u nás je nepřeberné množství možností, kam na výlety do okolí. Nejčastěji to je rozhledna Boubín, Boubínský prales nebo rašeliniště na Soumarském mostě. Za týden se všechno stihnout nedá, proto se naši hosté vracejí a mnohdy jim dáváme tipy, kam mají vyrazit,“ uzavřela Táňa Staňková.