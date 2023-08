Poškozené sedáky a opěradla na lavičkách, špatné nátěry a vůbec ne zrovna krásné posezení na městském hřbitově.

Hřbitovní lavičky nechá město opravit. | Foto: MěÚ Prachatice

Jaroslav Novák z odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích proto informoval, že proto dojde k jejich opravě, aby posezení na lavičkách na hřbitově bylo lidem, kteří tam pravidelně chodí vzpomínat na své zesnulé blízké. „Oprava zahrnuje výměnu poškozených sedáků a opěradel, obroušení starých nátěrů a provedení nových nátěrů,“ upřesnil.

Opravy by podle jeho slov měly trvat minimálně týden, a to od 28. srpna do 1. září. „Opravy jsou ale závislé také na klimatických podmínkách,“ doplnil s tím, že nově opravené lavičky budou označeny, aby nedošlo k škodě na oblečení návštěvníků hřbitova v Prachaticích. „I tak by ale žádáme návštěvníky hřbitova o zvýšenou pozornost při využívání laviček,“ uzavřel.