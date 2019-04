Prachatice – Nepořádek v areálu bývalého internátu na Lázních sv. Markéty v Prachaticích lidem z města vadí. Radmila Kušniriková, která na Lázních sv. Markéty bydlí, se podle svých slov na nepořádek už nedokázala koukat.

Nepořádek chtějí Prachatičtí uklidit. | Foto: Radmila Kušniriková

Rozhodla se proto, že by ho ráda společně s dalšími dobrovolníky uklidila. „Chodíme okolo s rodinou a se psy na procházku a opravdu se na to už nedá dívat, co tam je za nepořádek,“ potvrdila. Slovo dalo slovo a její snahu podpořila mnoho dalších Prachatičáků. Mezi nimi i Robert Zeman, který je zároveň zastupitelem. Ten proto domluvil s likvidátorem firmy, které areál budovy a pozemky patří, aby na pozemek prachatičtí dobrovolníci mohli. Upozornil ale, že jde pouze o jeho občanskou aktivitu. „Vstup na pozemek povolený máme, nesmíme ovšem vstupovat do budov,“ upřesnil.