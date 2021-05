„Letošní ročník plavby Po stopách vltavských plavců jsme věnovali 300. výročí blahořečení patrona všech plavců a lidí od vody, váže se i k žádosti o zápis voroplavby na seznam UNESCO,“ vysvětlil organizátor akce, krumlovský voroplavec Radek Šťovíček. „Plavba v sobě spojuje tradici voroplavby, tradičních řemesel i vorařských rodů, i když náš vor má do toho skutečného daleko. Pohánět ho budeme vlastní silou. Nepopluje po proudu, ale budeme veslovat.“ V dřívějších ročnících (ten první se konal v roce 2018), pluli všichni na veslicích, tentokrát zvolili tradiční plavidlo, které v letní sezóně vozí turisty po centru Krumlova. Na přehradách veslařům občas od námahy pomůže i malý lodní motor.

Reportáž z plavby, den první:

Šestičlenná výprava (ve složení Radek Šťovíček, Vítězslav Huja, Pavel Malinský, Richard Vido, Jan Kučera a Tomáš Pohl, v doprovodu Vladimíra Miloty na veslici) se během své čtyřdenní plavby setká se zástupci všech čtyř vltavanských spolků: na Purkarci, v Davli, ve Štěchovicích a v Praze. Ve středu vor na cestu vypravili Jaroslav Camplík, prezident spolku Vltavan Čechy, který sdružuje spolky z Purkarce, Davle, Štěchovic a Prahy, předseda davelského Vltavanu Josef Bílek a za Vltavan Purkarec přišli voroplavcům, resp. veslařům popřát šťastnou plavbu předseda Jan Pöschl a členky Marie Václavíková a Jiřina Lieblová. Hlavní hvězdou zahájení plavby byl ale Václav Husa (90), poslední žijící vorař, který všechny účastníky pobavil svými vzpomínkami na mladá vorařská léta. Jeho takřka fotografická paměť mu stále slouží.

Hlady trpět nebudou

Provianťák výpravy Honza Kučera z Českého Krumlova tentokrát nejede po suchu se zásobovací dodávkou, jak tomu bylo zvykem v minulých ročních, ale stal se lodním kuchařem. „Na voru je gastrokoutek se zásobami, máme i vařič. Dneska budou špekáčky, zítra guláš. Ale hlavně budou tři druhy kávy!“ pochlubil se se smíchem. A kluci si ke kávě přáli sladké, takže máme bábovku, roládu a podobně.“

Reportáž z plavby, den druhý:

Voroplavce na cestě čeká hned sedm přehrad: Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané. „Na Orlíku a Slapech budeme vor převážet autem, jinak nám vodohospodáři otevřou plavební komory,“ dodal Honza Kučera.

Do Prahy novodobý vor dopluje v sobotu 8. května, kolem 16. hodiny by měl proplout pod Karlovým mostem. Socha světce, kterou vyřezal řezbář Martin Bican z Žofiny Hutě na Jindřichohradecku, z Prahy zamíří do Českého Krumlova, kde bude k vidění na přístavišti voroplavby na Parkánu.