Zvyšování kvality zdravotní péče v Nemocnici v Prachaticích by měl zajistit nový projekt, který se zaměří na oblast prevence a včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu. To povede ke zlepšení zdraví naší populace a ke zefektivnění práce personálu gastroenterologické ambulanci. Kolorektální karcinom je nádorové onemocnění trávicího systému, které postihuje tlusté střevo a konečník. Pro toto onemocnění se mezi lidmi běžně používá název rakovina tlustého střeva, který však není zcela přesný.

Prachatická nemocnice proto pořídí tři nové videokolonoskopy a zkrátí se čekací doby na kolonoskopie po případném pozitivním výsledku testu okultního krvácení do stolice při screeningovém programu. Zároveň počítá se zvýšením podílu preventivních kolonoskopii na gastroenterologické ambulanci Nemocnice v Prachaticích. „Předpokládám, že tři nové moderní videokolonoskopy budou dodány do konce letošního roku či začátkem roku příštího. Hned poté budou uvedeny do provozu v naší ambulanci, která je screningovým pracovištěm. Naším cílem je, abychom díky projektu „Prevence kolorektálního karcinomu Nemocnice Prachatice, a.s.“ pořídili moderní přístroje pro boj a zlepšení prevence kolorektálního karcinomu v regionu,“ vysvětlil ředitel Nemocnice v Prachaticích Michal Čarvaš.

Celkové náklady zvýšení kvality zdravotní péče jsou vypočteny na 2,4 miliony korun. Dva miliony nemocnice získala z dotačních peněz.