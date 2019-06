„Chceme sloučit pohotovosti a urgentní ambulance do jednoho místa,“ uvedl Michal Čarvaš, ředitel nemocnice. Upřesnil, že přístavba vyjde na patnáct milionů korun a zřizovatel Jihočeský kraj na ni přispívá 12 miliony korun.

Od ledna příštího roku by v ní měli pacienti najít interní ambulanci, dětskou pohotovost, pohotovost lékařskou pohotovostní službu a úplnou novinkou pak bude infuzní centrum se šesti lůžky. „V tuto chvíli pacienti, kteří docházejí na infuze, musejí být na lůžku na jednotlivých odděleních. Tím pádem jsou obsazená lůžka, přitom je to ale ambulantní služba,“ vysvětlil k plánovaným novinkám ředitel nemocnice. Podle jeho slov je přístavba urgentního příjmu cíleně směřována do prostoru vedle chirurgické ambulance. Navíc se nachází v těsné blízkosti rentgenového pracoviště a laboratoří. „Personálně budeme navyšovat o jeden či dva nové zaměstnance, a to s ohledem na infuzní centrum. U ostatních ambulancí půjde jen o organizační přesun,“ dodal Michal Čarvaš.