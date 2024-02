Lékaře ani sestru moderní technologie nenahradí, personál v Prachaticích chybí

Nemocnice Prachatice, a.s. v posledních letech investuje do rozvoje technologií, které se používají na odděleních, oprav budov nebo třeba do obnovy vozového parku. I to je jedním z důvodů, že navýšila počet zákroků i hospitalizovaných pacientů. Nové technologie a zrekonstruovaná oddělení ale nenahradí personál. Živí doktoři a sestry jsou pro běh nemocnice absolutně nenahraditelní.

Primář chirurgického oddělení Nemocnice v Prachaticích Vladimír Tišler. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková