Původní chirurgický pavilon začal fungovat v roce 1940. O 45 let později se dočkal nové přístavby a v roce 2008 se v budově otevřelo zrekonstruované ARO, ambulance úrazové chirurgie a radiologický trakt. Práce na současné druhé etapě stavebních úprav objektu provádělo sdružení firem OHLA ŽS a Metrostav DIZ od října roku 2022 až do letošního srpna. „Druhá etapa zahrnovala vybudování dalších šesti operačních sálů, dvou lůžkových stanic oddělení ARO, kde kapacita je 14 lůžek, ale v případě potřeby je možné zde hospitalizovat až 18 pacientů, dále jednotka intenzivní péče, rozšíření stanic radiologie, dospávací pokoj, tři lůžkové stanice a tři desítky ambulantních provozů,“ shrnul změny předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

Přestavba probíhala za provozu pavilonu. „Jedná se o součást uceleného projektu přestavby nemocnice, jejímž cílem je opustit dolní areál a uvolnit ty prostory pro nějaké další využití, které obyvatelé českobudějovické aglomerace potřebují,“ doplnil Michal Šnorek s tím, že dolní areál, kde funguje ortopedie, oční oddělení a ORL, by měla nemocnice opustit do konce roku 2025.

close info Zdroj: Nemocnice České Budějovice zoom_in Pavilon CH prošel během několika let rozsáhlou přestavbou a modernizací.

Náklady na druhou etapu prací na pavilonu CH spolkly 1,1 miliardy. Částkou 200 milionů korun přispěl na přestavbu a modernizaci objektu také Jihočeský kraj. „Snažím se, abychom stavěli budovy, kde se nebude dělat medicína, která se dělá teď, ale abychom přemýšleli, že se tam bude dělat medicína i za 40 let a ty prostory by tomu měly odpovídat. Myslím si, že máme jednu z nejmodernějších nemocnic v České republice a jsem přesvědčen, že díky práci, kterou zdejší zdravotnický personál odvádí, je to prostě úžasné zařízení a bez těchto lidí by to nedávalo smysl,“ pochválil jihočeský hejtman Martin Kuba.

S dokončením stavby a vybavením zdravotnických provozů dojde od 9. září k velkému stěhování, které potrvá několik týdnů. V rámci pavilonu CH změní své místo jednotka intenzivní péče i lůžkové stanice Oddělení úrazové chirurgie, stejně tak lůžková část Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Následně se z pavilonu C do uvolněných prostor přesune jednotka intenzivní péče Neurochirurgického oddělení a také lůžková stanice tohoto oddělení. Do cílového umístění v přízemí pavilonu CH se přestěhují rovněž ambulance úrazové chirurgie a neurochirurgie. O všech přesunech budou pacienti informovaní na webových stránkách nemocnice.