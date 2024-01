Protesty německých zemědělců v pondělí 8. ledna zablokovaly i hraniční přechod Strážný - Philippsreut. V úterý 9. ledna ráno už byla podle informací řidičů i policistů cesta ve směru z České republiky do Německa průjezdná.

Stávka zemědělců Freyung. | Video: Leoš Russ

„Situace je z naší strany zatím klidná. Řidiči z České republiky do Německa projedou. Co bude dál, jak se bude situace vyvíjet na německé straně, to zatím nevíme, protesty jsou plánované na celý týden,“ zmínila v úterý ráno tisková mluvčí prachatických policistů Martina Joklová. I když je hraniční přechod průjezdný, na silnicích a dálnicích v Německu mohou komplikace v dopravě nastat.

Podle informací německého tisku PNP se v pondělí jedna z nejvýznamnějších demonstrací konala v Dolním Bavorsku v Karpfhamu (okres Pasov). „Silnice a hraniční přechody byly dočasně uzavřené a zemědělci volali po změně politiky na parkovištích a v centrech měst. Zemědělci v regionu protestovali proti plánovanému krácení dotací,“ píše PNP s tím, že demonstrace byly většinou pokojné a předem ohlášené.

Bavorští farmáři blokují silnice. Přechod Strážný je už průjezdný

Karpfhamer Volksfestwiese je podle informací PNP místo obvykle známé pro vyjížďky, večeře v pivním stanu a pozdně letní zábavu. Tam, kde se scházejí tisíce lidí, slaví spolu nebo se dívají na zemědělskou techniku. V pondělí se toto místo opět zaplnilo mnoha lidmi. Tentokrát se ale nejednalo o oslavy, ale spíše o vztek nad plánovaným škrtem dotací pro zemědělce, který ventilovalo kolem 3000 lidí.

Podpora od Agrární komory ČR

Protesty německých zemědělců proti plánovaným škrtům v dotacích a daňových úlevách, kterým čelí i farmáři v Česku podporuje i Agrární komora České republiky. Podle tiskové zprávy, kterou vydala, se největší česká zemědělská organizace sejde se zástupci Svazu německých zemědělců DBV, jenž organizuje blokády zemědělskou technikou na hranicích a další akce, ohledně koordinace společných požadavků. Aktuální situaci projedná ve středu také prezidium Agrární komory ČR a zváží další kroky. O protestech mluví i čeští zemědělci.

„Bedlivě situaci v Německu sledujeme a jsme s tamními zemědělci stoprocentně solidární. Potýkají se totiž s podobnými problémy jako naši chovatelé a pěstitelé. Čelí škrtům v dotačních podporách pro tento náročný obor, rostoucím nákladům na energie, které prodražují výrobu potravin, zatímco jejich příjmy klesají, a zároveň levným dovozům zahraniční produkce a mnoha dalším potížím. Naším společným cílem je důstojné, spravedlivé a životaschopné zemědělství. Nic víc nechceme a dokud to vlády nepochopí a neuznají agrární sektor za strategický, bude ohrožena samotná existence zemědělců, a tím i potravinová bezpečnost obou našich zemí. Není možné na zemědělce neustále klást nové požadavky a omezení, které jinde ve světě nejsou, otevírat trh bezcelním dovozům, a přitom házet přes palubu místní zemědělce. Jen škrtat a vycházet slepě vstříc environmentálním ambicím bez dopadových studií nikdy nepovede k ničemu dobrému,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Zdravotníci přes hranice projeli

První traktory a další zemědělská technika se na německé straně hranic s Českou republikou objevily už kolem půlnoci. V té chvíli byl ale ještě průjezd do Bavorska možný. Zhruba od pěti hodin pondělního (8. ledna) rána už ale neprojel vůbec nikdo. Od zastavení provozu na německých silnicích farmáře neodradil ani mráz. Teplota na hraničním přechodu v pondělí ráno klesla pod mínus deset stupňů.

Jediný jihočeský hraniční přechod s Bavorskem Strážný - Philippsreut zablokovaly tři desítky strojů. Kolona na české straně měla několik kilometrů. Stály kamiony i osobní auta. Mnozí pendleři se do práce nedostali vůbec, jiní s velkým zpožděním. Někteří dostali od svých německých zaměstnavatelů volno. Projet se povedlo podle všeho jen několika zdravotníkům. Zemědělci jim uvolnili cestu poté, co se prokázali průkazem zdravotníka.

V pondělí kolem jedenácté hodiny dopoledne byl hraniční přechod Strážný - Philippsreut už průjezdný, ale řidiči hlásili kolony z různých částí okresu Freyung - Grafenau. Zemědělci s těžkou technikou se totiž přesunuli na okresní silnice, kde se vinou jejich pomalé jízdy tvořily dlouhé kolony.