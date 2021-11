"Zdaleka to nebude tak dramatické jako v minulosti," zkonstatoval velvyslanec.

Jak tedy bude možné cestovat do SRN? Výjimky podle Tomáše Kafky zůstanou platit pro pendlery a malý přeshraniční styk. Pro pendlery bude povinnost dvakrát týdně se testovat. V tuto chvíli už ale v Německu nejsou testy hrazené státem. "Jde o vstřícné gesto, ale jak v Bavorsku, tak v Sasku ve veřejných prostorech kromě obchodů již prokázání se testem nestačí," uvedl. Při návštěvě restaurací a zřejmě i chystaných vánočních trhů bude nutné prokázat se platným očkováním nebo dokumentem o prodělání nemoci covid-19.

Obtíže budou mít i rodiny s dětmi

Komplikace nastanou pro rodiny s dětmi do 12 let, které zatím nemohou být očkovány. S dětmi do 12 let bude možné navštívit sousední Německo jen na maximálně 24 hod bez bez testu a registrace. "Lidově řečeno, hranice se nezavírají, ale vstup na území Německa bude komplikovanější," dodal český velvyslanec v Berlíně.

Povinností bude také vstupní registrace příjezdu na stránkách www.einreiseanmeldung.de. Potvrzení o registraci musí mít každý z návštěvníků při kontrole u sebe. I v tomto případě jsou stanoveny výjimky, a to pro osoby, které Německem bez zastávky projíždějí, pendlery nebo ty, které Německo navštíví v rámci malého přeshraničního styku na dobu maximálně čtyřiadvaceti hodin.

Pravidla budou stejná pro všechny německé státy. Nutná potvrzení tak musejí mít Češi, kteří pojedou na návštěvu, nákupy či na vánoční trhy jak do Bavorska, tak i Saska.