Němečtí zemědělci plánují od pondělí 8. ledna masivní protesty proti spolkové vládě. Chtějí docílit, aby odstoupila. Podle dostupných informací by měly být zablokovány dálnice, hlavní tahy silnic nižších tříd nebo hraniční přechody. Zastaví se vlaky a další doprava v zemi. Ke generální stávce se zřejmě připojí většina průmyslových odvětví. V pondělí bude lepší do Německa vůbec nejezdit.

Kolony by se mohly v pondělí 8. ledna vrátit na hraniční přechod Strážný - Philippsreut poté, co němečtí zemědělci přechod zablokují při protestech. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„V pondělí 8. ledna a velmi pravděpodobně i v dalších dnech příštího týdne dojde na území Německa, tedy i v našich pohraničních regionech, k protestním akcím zemědělců a živnostníků zaměřeným proti spolkové vládě. Podle informací německé policie budou blokovány některé komunikace, a to zejména dálničního typu včetně nájezdů,“ informoval na svých stránkách Karlovarský kraj.

Protest v Německu.Zdroj: redakceIntenzitu protestů dokládají hlavně informace na sociálních sítí. Předpokládá se, že problém dostat se do práce budou mít i pendleři z Prachaticka. Například v okrese Freyung – Grafenau, který sousedí s Prachatickem bude zablokován hraniční přechod Strážný – Phlippsreuth. A následně krajská silnice B12, která vede dál do Freyungu či Waldkirchenu. Že bude lepší do Bavorska vůbec nejezdit, potvrzuje zpráva z regionálního deníku PNP. „V celém Německu se očekávají dálniční blokády, protestní tábory a shromáždění. Farmářský svaz čeká, že se zapojí tisíce traktorů a další zemědělské techniky. Akce mají být obrovské. Účast oznámilo i mnoho restauratérů, řidičů kamionů a prodejců,“ píše PNP.

Deník PNP informuje o protestech zemědělců.

Pendleři si na sociální síti Facebook předávají informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem by měla generální stávka probíhat. S velkou pravděpodobností tak dojde k zablokování hraničního přechodu Strážný – Philippsreut kolem 4.30 hodiny ráno a blokáda by měla podle dostupných informací do 17 hodin odpoledne. Někteří čeští pendleři, kteří pracují v dopravě, dokonce dostali od svých zaměstnavatelů raději volno. „Ve čtyři ráno vyrážejí traktory směr Philippsreut a předpokládají, že ve 4.30 hodin už nikdo do Německa neprojede. Kolem šesté ráno bude blokované i okolí Waldkirchen, Regen, Zwiesel. Tak pevné nervy všem. Konec zatím kolem 17 hodiny,“ varuje jeden z pendlerů na sociální síti. Další se přidává s tím, že protesty mají trvat určitě v pondělí 8. a v úterý 9. ledna, ale mohou se protáhnout až do 15. ledna.