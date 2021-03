Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 871 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 558 nemocných se uzdravilo, pět osob zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k páteční osmnácté hodině v regionu vzrostl na 70 116. Počet vyléčených se zvýšil na 59 876. Počet aktuálně pozitivních mezidenně vzrostl o 308 na 9 106 osob. Od loňského března zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 134 úmrtí.

Od čtvrtka do pátku přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1 709 suspektních vzorků a 16 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k páteční 18. hodině celkem 871 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 436 žen a 435 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Jindřichohradecku (216), Českobudějovicku (187) a Písecku (152).

„Ve dvou stech pětasedmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve sto pětačtyřiceti na pracovišti. Osmnáct nových případů se týkalo škol, devatenáct zdravotnických zařízení a třináct sociálních služeb. Šest osob se infikovalo při pobytu v zahraničí. Čtyři v Rakousku a dvě na Ukrajině. V ostatních případech zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V polovině týdne se začalo naplno antigenně testovat ve velkých jihočeských podnicích a hromadné testování metodou PCR se uskutečnilo i v Kovářově na Písecku, kde v posledních čtyřech týdnech hygienici pozorovali zvýšený výskyt nových případů.

„V Kovářově přišla k dobrovolnému testování asi třetina obyvatel, z necelých pěti stovek vzorků bylo 61 pozitivních. Musíme si uvědomit, že šlo o bezpříznakové případy, tedy o osoby, které nemusí mít o pozitivitě ani tušení a které by mohly šířit onemocnění dál. Je zajímavé, že asi čtyřicet procent zachycených tvořily děti školního věku, jejichž sociální kontakty jsou již delší dobu omezeny, a rovněž senioři. I na těchto dílčích datech vidíme, že rizikovým místem pro přenos jsou vedle pracovních kolektivů jednoznačně rodiny. Co se týče testování v podnicích, my jako KHS jsme s řadou jihočeských firem v kontaktu dlouhodobě. Konzultujeme spolu průběžně jejich subjektivní problémy a spolupráci s jihočeskými podniky musím jenom pochválit, protože z jejich strany cítíme zodpovědnost a chuť situaci řešit, i když pro ně to není vůbec jednoduché. Samozřejmě konzultujeme i výstupy z jejich dosavadních testování, ale na zobecnění poznatků je ještě brzy,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 9 106 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 848 na Českobudějovicku, 1 731 na Jindřichohradecku, 1 658 na Písecku, 1 592 na Táborsku, 1 087 na Strakonicku, 692 na Českokrumlovsku a 498 na Prachaticku. 1 134 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 190 451 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 3 860 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 16 na celkových 13 534,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 36 910 žen a 33 206 mužů. Z celkových 70 116 dosud potvrzených případů je 20 223 z Českobudějovicka, 11 547 z Táborska, 11 227 z Jindřichohradecka, 8 936 z Písecka, 7 629 ze Strakonicka, 5 478 z Českokrumlovska a 5 076 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 6 554 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 278 do čtyř a 2 423 od čtyř do devíti let. 6 716 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 9 106 do kategorie 25 až 34 let, 12 044 do kategorie 35 až 44 let, 13 538 případů do kategorie 45 až 54 let a 9 968 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 12 190 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst a jejich provozní doba se mohou měnit, je proto třeba sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. Vedle běžného provozu je pro testování mimořádně otevřeno odběrové místo laboratoří Aeskulab na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích každou neděli v době od 8 do 11 hodin. Nutná je rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.

KHS Jihočeského kraje