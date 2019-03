Jak uvedl Jiří Beran, vedoucí oddělení trhu práce českobudějovické krajské pobočky Úřadu práce, celkem ve druhém měsíci letošního roku bylo v okrese bez práce 2 961 lidí, což bylo o 82 uchazečů méně než na konci předchozího měsíce a o 609 nezaměstnaných méně než ve stejnou dobu roku 2018.

Dodal, že v průběhu února se do evidence Úřadu práce České republiky přišlo celkem zaregistrovat 550 lidí, tedy o 16 méně než v únoru roku 2018. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 486 osob méně. Z evidence úřadu práce odešlo celkem 632 uchazečů, z nichž 66,5 procent nastoupilo do práce.

Vybírat všichni uchazeči o zaměstnání mohli z 5 074 volných pracovních míst. V průběhu února zaměstnavatelé nahlásili 827 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut (674 evidovaných volných míst), montážní dělníky (558), kuchaře s kuchařky (191), dělníky v elektronice (169), zedníky (141), automechaniky (127), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (93), pracovníky bezpečnostních služeb (87), strojírenské dělníky (87), číšníky/servírky (86), malíře/lakýrníky (80), stavební dělníky (76), uklízečky (73), elektrikáře (65) a skladové pracovníky (61).

Z pohledu srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu na konečnou hodnotu 2,7 procenta. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov, a to 4,1 procenta. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese České Budějovice – 2,1 procenta.