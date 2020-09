Zatím se koronavirem, k pondělní 18. hodině, v nakazilo 870 lidí, mírně klesl počet aktivních případů. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 496 a aktuálně pozitivních 368 osob, šest lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo (pět na Prachaticku a jeden na Strakonicku).

Od nedělního do pondělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 139 suspektních vzorků, přičemž ani jeden nebyl od samoplátců. K nemocným přibylo devět žen a devět mužů. „V pěti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, ve třech s již dříve pozitivně testovanou osobou na pracovišti a v dalších třech v jiných prostorách. Čtyři osoby se infikovaly v Praze, jedna při léčebném pobytu ve Františkových Lázních. Dva nové případy se týkaly občanů Ukrajiny, kteří byli pozitivně testování po příjezdu do České republiky,“ uvedla zástupkyně epidemioložky jihočeské KHS MUDr. Gabriela Žampachová.

Nemocní podle věku (kumulativně):



do 4: 9

5-9: 10

10-14: 33

15-19: 66

20-24: 112

15-24: 178

25-34: 154

35-44: 153

45-54: 135

55-64: 104

65-74: 56

75+: 38

Noste roušky, doporučují hygienici

Od 1. září platí na celém území ČR opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek v některých veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních a podobně. Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dnech jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec těchto opatření. Především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách. Jako reakce na rostoucí počet nových případů ve školách začal navíc v pondělí 7. září platit aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantén ve školách.

Ze stávajících 368 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 123 na Českobudějovicku, 83 na Táborsku, 64 na Strakonicku, 32 na Prachaticku, 23 na Písecku, 23 na Jindřichohradecku a 20 na Českokrumlovsku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy se 135,09 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 29 624 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 365 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pondělí nezvýšil a zůstal na celkových 6 718,“ konstatovala MUDr. Žampachová.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici bude od středy 9. září přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pondělí večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 417 žen a 453 mužů. Z celkových 870 dosud potvrzených případů je 217 z Českobudějovicka, 173 z Táborska, 131 z Prachaticka, 128 ze Strakonicka, 80 z Písecka, 77 z Jindřichohradecka a 64 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 52 dětí ve věku do 14 let. 178 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 154 v kategorii od 25 až 34 let, 153 v kategorii od 35 do 44 let, 135 v kategorii od 45 do 54 let a 104 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 94 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.