Největší zájem je o operace víček, prsou a liposukce, tvrdí plastičtí chirurgové

/VIDEO/ Plastická chirurgie v poslední době zažívá boom. Zájem o drobné i větší zákroky roste u žen i mužů. Sanatorium Chotoviny na Táborsku se specializuje na plastickou a estetickou chirurgii už více než 25 let. Tým specialistů zde doslova na počkání plní přání pacientů. Jak to chodí a co vás zde čeká, prozradili tři renomovaní lékaři.

O pacienty Sanatoria plastické chirurgie se stará sehraný dvacetičlenný tým lékařů, sester a asistentek. Jejich lékaři jsou atestovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oborech. | Foto: Archiv Sanatorium Chotoviny

Na klinice funguje plastický chirurg Michal Sviták, který je držitel řady certifikátů a mezinárodních cen v oboru a absolvoval i řadu zahraničních stáží. Stejně tak doktor Jiří Paroulek, plastický chirurg a mimo jiné i specialista na chirurgii ruky. Ten se narodil ve Znojmě, ale vyrůstal na Jindřichohradecku, kde po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy zahájil praxi v okresní nemocnici. „Jsem duší Jihočech a vždy mě to sem táhlo. Takže jsem po studiu a získání zkušeností zamířil zpět. Zde mohu uplatnit své znalosti, zkušenosti a šikovnost rukou,“ usmíval se. Spolu s doktorem Michalem Svitákem tvoří pilíře týmu a řadí se k výborným estetickým chirurgům. Plastická chirurgie je široký obor Plastická chirurgie je podle doktora Paroulka široký obor, který se zabývá rekonstrukční chirurgií po úrazech, operacích nádorů či chirurgií vrozených vad na různých místech těla. „Jde o multioborovou záležitost, řeší se rekonstrukce prsů po mastektomii pomocí implantátů, rozštěpy rtu a patra, vrozené vady ruky i dalších částí těla,“ upřesnil. Další rozsáhlou oblast plastické chirurgie tvoří mikrochirurgie, která zasahuje do všech uvedených oblastí. „Je jakýmsi nástrojem tak jako matematika pro přírodní vědy, která dává široké možnosti v precizní rekonstrukční chirurgii,“ poznamenal. Sanatorium plastické a estetické chirurgie Chotoviny u Tábora: Sanatorium plastické a estetické chirurgie Chotoviny je soukromé zdravotnické zařízení, specializující se na poskytování nadstandardních zákroků v oborech estetické a plastické chirurgie, cévní chirurgie, ORL a dermatologie. Klinika fungující od roku 1995 disponuje špičkovým technickým zázemím, které je k dispozici sehranému týmu specialistů. Tento tým tvoří erudovaní lékaři – specialisté s dlouholetými zkušenostmi, využívající nejmodernější operační postupy. Ročně se na klinice provádí přes tisíc zákroků, významnou část pacientů tvoří zahraniční klientela. Moderní budova sanatoria je umístěna v klidném a uzavřeném areálu obklopeném malebnou jihočeskou přírodou. Poloha objektu v kombinaci s profesionálním vyškoleným personálem garantují pacientům maximální pohodlí i naprostou diskrétnost a soukromí. Pro pacienty jsou připraveny pokoje s nadstandardním vybavením s vlastní koupelnou, televizí se satelitním příjmem, DVD a telefonem. V areálu je k dispozici parkoviště s elektronickou ostrahou. O pacienty Sanatoria plastické chirurgie se stará sehraný dvacetičlenný tým lékařů, sester a asistentek. Jejich lékaři jsou atestovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oborech. Svou kvalifikaci si průběžně zvyšují účastí na odborných seminářích doma i v zahraničí (USA, Německo). Ač je plastická chirurgie široký obor, v chotovinském Sanatoriu se provádí pouze část výkonů, a to především z oblasti estetické chirurgie. Ostatní zákroky vzhledem k jejich náročnosti a nutnému specifickému vybavení se dělají na velkých klinikách. Jak uvádí doktor Paroulek, estetické operace by měli provádět zkušení plastičtí chirurgové s dostatečnou erudicí a praxí. „Tak, aby byli schopni nejen dobře operovat, ale uspokojivě řešit i případné komplikace,“ upozornil. Nejčastější zákroky Co se týká estetických operací, nejčastěji v Sanatoriu plastické chirurgie v Chotovinách provádí operace horních a dolních víček, operace prsů, liposukce či operace břicha a miniinvazivní zákroky. Plastika prsou: Zdroj: Youtube Stálicí a favoritem jsou dle chotovinských lékařů stále úpravy poprsí – zvětšení, zmenšení nebo modelační operace. „Od podzimu do jara je žádané odsávání tuku nebo odstranění převislé kůže na bříšku. Pokud někoho trápí povislá kůže, a to nejen na břiše, ale třeba i pažích, stehnech či obličeji, určitě vyřešíme i tento problém,“ slibují operatéři. „Stačí se jen ozvat a my v Chotovinách navrhneme řešení nebo aspoň pro začátek konzultaci se špičkovým specialistou ve svém oboru,“ láká Michal Sviták. Nezbytným krokem je konzultace s lékařem. „Vysvětlíme, co případný zákrok obnáší, pacienta vyšetříme a seznámíme s principem operace, pohovoříme o pooperační péči a hojení. Informujeme o možných rizicích nebo komplikacích. Samozřejmostí je i předvedení fotodokumentace a zodpovězení všech dotazů. Až posléze lze přistoupit k zákroku,“ popsal doktor Sviták. Zmizí vrásky, tuk i přebytečná kůže Pokud máte výrazné převisy na horních víčkách nebo velké váčky pod očima, jste vhodným adeptem na operaci. „Tento zákrok nelimituje věk, předpokladem je dobrý zdravotní stav. Velkou roli hraje i genetika. Stává se, že tuto operaci podstupují i relativně mladí lidé,“ poznamenal doktor Paroulek. Chirurgický zákrok spočívá v odstranění nadbytku kůže a odstranění tukových váčků. „Provádí se většinou s místním znecitlivěním, ale na přání pacienta lze provést i celkovou anestezii. Operovat můžeme horní či dolní víčka nebo současně oboje, dle místního nálezu,“ konstatoval s tím, že výkon trvá průměrně hodinu a po zákroku může pacient v doprovodu odejít domů. Operace víček: Zdroj: Youtube Operace rukou V Chotovinách se doktor Jiří Paroulek věnuje také své specializaci, a to je chirurgie ruky. „Provádíme zde nejčastěji operace karpálních tunelů či odstranění Dupuytrenovy kontraktury (dědičné onemocnění dlaní, které se projevuje jejím ztluštěním, tvorbou uzlů a šířením pruhů na prsty),“ upřesnil s tím, že i tyto operace se provádí ambulantně a v lokální anestezii. Stále populárnější se stávají miniinvazivní zákroky – aplikace kyseliny hyaluronové, botulotoxinu. Podle dalšího špičkového lékaře Matěje Patzelta žádají na klinice častěji zákroky ženy. „Pacientů mužského pohlaví je stále méně než pacientek,“ řekl. Jak dále vysvětlil, jde o zákroky, které se provádí ambulantně. „Jsou v podstatě bezbolestné a rychlé. Jedná se především o aplikaci výplňového materiálu – kyseliny hyaluronové, která dokáže vrásky vyplnit, a botulotoxinu, ten ovlivňuje činnost mimických svalů. Obě látky lze navzájem kombinovat,“ objasnil specialista. V současnosti je i velmi populární je plazma terapie. Zvládnou tu řešit i nadměrné pocení, odstranění chloupků laserem, kožních útvarů, znamének a rozšířených žilek. Vzhled zůstane přirozený Nepřirozeného vzhledu a umělé vizáže se v sanatoriu na Táborsku zájemci nemusí obávat. „U nás se opravdu není čeho bát. Vrásky vyplňujeme tak, aby zůstala přirozenost každé ženy, popřípadě muže, zachována. Je samozřejmě nutné po zákroku dodržovat několik dní rady lékaře, omezit masáže obličeje, sluníčko a podobně,“ dodal Matěj Patzelt, který provádí i zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou. „I zde je třeba, aby byl výsledek přirozený. Klientce vysvětlím, co tímto zákrokem získá, a pokud jsou její přání reálná, jsem rád, že mohu přispět k jejich realizaci,“ uvedl specialista. Okolí podle něj nemusí vůbec poznat, že se něco na vzhledu pacienta změnilo. „Někdy se mohou objevit malé modřiny, ale ty lze zakrýt make-upem. Jinak by běžným okem nikdo nic neměl zpozorovat,“ ubezpečil. Zvětšení rtů: Zdroj: Youtube Jak dále informoval Matěj Patzelt, velmi záleží na tom, co si žena přeje. "Suma za výkon se určuje podle spotřebovaného materiálu, přesnou cenu sdělujeme ještě před aplikací,“ upozornil s tím, že pro klienty mají i řadu benefitů v podobě výhod. „Velmi si klientů vážíme, proto máme připravené pro opakované zákroky různé slevové bonusy,“ uzavřel specialista. Možné zákroky Operace horních a dolních víček Operace obličeje, čela, krku Zvětšovací operace prsů Modelační operace pokleslých prsů Zmenšovací a modelační operace prsů Zvětšovací a modelační operace prsů Operace odstálých boltců Odsávání tuku Operace břišních převisů Operace břišních převisů a odsávání tuku Odstraňování znamének a pigmentových útvarů Sklerotizace metličkových cév Bezbolestné operace hemoroidů a křečových žil ORL poradenství Celý proces včetně příjmu, operace břicha: Zdroj: Youtube