V pondělí 26. června s pustí Strabag do výsprav silnic druhých a třetích tříd na Prachaticku. Jako první přijde na řadu několik míst na silnici II/141. Deník na to upozornil Martin Grožaj z Prachatické Správy a údržby silnic.

Frézování vozovky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Z toho důvodu musejí řidiči počítat s částečným omezením provozu. „Opravovat se bude dvě stě metrů cesty u Strunkovic nad Blanicí, zhruba sto metrů u Žíchovce a Starých Prachatic a další dvě místa pak v úseku z Prachatic na Volary,“ upřesnil s tím, že na trase do Volar to bude asi půl kilometru u Libínského Sedla a z Blažejovic na Rozvodí. Na silnici II/122 to je pak zhruba kilometrový úsek u Vadkova.

Vinou prací na silnicích bude provoz omezen jen částečně v jízdním pruhu, kde se zrovna bude pracovat. Uzavírky úseků mohou trvat od pondělí 26. června do 4. července vždy během dne, tedy v čase mezi šestou ráno a šestou večer. „Provoz v místech velkoplošných výsprav komunikací budou řídit pracovníci dodavatelské firmy,“ dodal Martin Grožaj.

Do Klášterce jen v jednom pruhu, dělníci staví opěrnou zeď

Na obou silnicích v prvních dnech dojde k frézování současného povrchu, následně k aplikaci spojovacího postřiku a poté k položení nového asfaltu. Podle harmonogramu prací by tyhle práce měly skončit s posledním červnem. Ovšem mohou se protáhnou vlivem nepříznivých klimatických podmínek. V posledních dvou dnech povolené částečné uzavírky pak odborná firma obnoví vodorovné dopravní značení.

Opravují i v Prachaticích

Opravy výtluků v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováDo oprav výtluků se pustilo také město Prachatice. V ulicích města je tak možné potkat řemeslníky, kteří pracují na opravě předem vytipovaných míst a následně firmu, která obnovuje vodorovné dopravní značení. Práce jsou závislé na povětrnostních podmínkách a kapacitních možnostech firmy provádějící obnovu vodorovného dopravního značení a výspravu výtluků. „Žádáme řidiče vozidel a chodce, aby v místě provádění prací, dbali zvýšené opatrnosti a řídili se dopravním značením,“ uvedl vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Luboš Kvasnička.