Smlouvu o zápůjčce skateboardových překážek uzavřelo Sportovní zařízení Prachatice a oddíl skateboardingu. Důvod je jednoduchý. Překážky, které prachatičtí skateboardisté využívají, jsou podle Karla Dvořáka, ředitele Sportovního zařízení, ve špatném stavu a nejsou příliš bezpečné. Veškeré překážky v areálu Městského stadionu v Prachaticích si vybudovali skateboardisté před lety vlastními silami. Podle slov předsedy oddílu Miroslava Bartoše překážky udržují z vlastních peněz tak, aby je mohli využívat.

Skateboarding v Prachaticích:

- Na první Summercamp v Prachaticích se „skejťáci“ sjeli v roce 1986, v roce 1987 byl i s mezinárodní účastí.

- U – rampa, která dones stojí v areálu Městského stadionu, je o rok starší. Příští rok oslaví 35. narozeniny a je nejstarší stojící U-rampou v Evropě.

„Na větší investice ale nemáme,“ řekl Miroslav Bartoš. Když překážky na pět let Sportovnímu zařízení zapůjčí, to se postará o větší údržbu. „Jsme ale jako každý rok připraveni přiložit ruku k dílu, abychom co nejvíce snížili náklady na opravu,“ vysvětlil Miroslav Bartoš. Karel Dvořák doplnil, že více než sto tisíc korun Sportovní zařízení do oprav investovat nemůže. „V žádném případě se nezříkám odpovědnosti. Překážky jsou v našem areálu a my chceme v co nejkratší době zajistit nejnutnější opravy, aby byly bezpečné pro provozování,“ ujistil Karel Dvořák.

V omezeném režimu v současné době mohou prachatičtí skateboardisté na překážky v areálu Městského stadionu. Ředitel Sportovního zařízení (SZ) Prachatice Karel Dvořák totiž nechal zpracovat revizi překážek. „Revizní zpráva jasně říká, že nejsou bezpečné. Musíme je opravit, aby je skateboardisté mohli dál využívat,“ vysvětlil s tím, že překážky jsou v areálu městského stadionu a Sportovní zařízení tak musí předejít případným zraněním.

Jejich oprava by mohla být hotová do konce letošního července. Nebude ale kompletní. „V současné chvíli mohu z peněz Sportovního zařízení uvolnit zhruba sto až a sto padesát tisíc korun,“ doplnil. Poukázal na fakt, že v době koronavirové krize bylo Sportovní zařízení Prachatice dva měsíce bez příjmů. „Město Prachatice opravy nezaplatí. Musíme se postarat sami,“ dodal ředitel Sportovního zařízení a ujistil, že v žádném případě neplánuje překážky zavřít úplně, nebo je dokonce stěhovat jinam. Prachatické překážky nesplňují stanovené normy, například zábradlí nemají potřebnou výšku. Základní úpravy nechá SZ udělat nyní, pokračovat pak bude příští rok na jaře.

Skateboardisté tak v posledních týdnech nesmějí využívat velkou U-Rampu, která je podle informací Miroslava Bartoše, předsedy oddílu skateboardingu v Prachaticích, nejstarší v Evropě, příští rok „oslaví“ 35 let od chvíle jejího postavení. Právě U-Rampy se prachatičtí skateboardisté rozhodně nechtějí zbavit. „Jsme rádi, že Sportovní zařízení areál opraví. Zápůjčka je jediným možným řešením,“ potvrdil domluvu se Sportovním zařízením Miroslav Bartoš. Mrzí ho ale, že sešlo z plánů na betonový skatepark, jehož projekt už pár let leží na radnici v šuplíku. Na stavbu se totiž nenašly finance.