V desátém ročníku soutěže KreBul Prachatice a Prachatického deníku porotci hodnotili třináct druhů různého vánočního cukroví. Téma totiž znělo: Co je u vás doma nejoblíbenější.

Eva Poštová přebírá cenu za třetí místo z rukou Zdenka Krejsy. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Vzorky čtyřčlenná porota hodnotí v několika kategoriích, přesněji vzhled, náročnost receptu, chuť, vůni, nápad a nakonec celkový dojem. Před lety soutěž O nejlepší vánoční cukroví odstartovalo hodnocení asi pro vánoční období nejvíce typických vanilkových rohlíčků, v dalších letech se pak soutěžilo o linecké, vosí hnízda, ořechy, nepečené cukroví, vánočky, perníčky, slané pečivo a kokosky. Zadání roku 2023 bylo Cukroví, které u vás doma nejvíce chutná. Na stole se tak objevily Strakonický štrúdl, Vínové cukroví, Linecké babičky Bláži, Išiské dortíčky, Písecká kolečka, Išelské, Ořechový dortík, Košíčky, Medová srdíčka, Linecké cukroví, Kakaová vosí hnízda, Ořechy a Mětýnkové cukroví.

Kromě cukroví ale do soutěže přinesla Martina Šertlerová z Prachatic domácí Ruská vejce a čerstvě upečený chléb. Porota se sice na místě rozhodla, že do soutěže Ruská vejce nezařadí, ale zároveň Martině Šertlerové udělila Zvláštní cenu, a to nejen za odvahu. Ruská vejce byla dokonalá a doma upečený chléb se rozplýval na jazyku. Martina Šertlerová prostě umí.

Slané vánoce? Porotě chutnalo nejvíce pečivo od Marie Hrubešové

Hodnocení vzorků cukroví, která v prachatických domácnostech „frčí“ bylo dost náročné a žádný ze čtyř porotců nepohrdnul právě Ruským vejcem a chlebem. A jak to dopadlo? Třetí místo obsadila Eva Poštová, druhé Anna Milisterferová a vítězkou se stala Anna Skorunková. Všechny tři dámy jsou pravidelnými účastnicemi soutěže a ocenění nezískali poprvé. Diplom a ceny si právem zaslouží.

Porotci a ředitel prachatického KreBul Zdeněk Krejsa se domluvili, že soutěž O vánoční cukroví bude pokračovat také v roce 2024. „Rozhodli jsme se ale, že tentokrát nepůjde o cukroví v pevném skupenství. Soutěžit totiž budeme o Nej vánoční likér,“ upřesnil ředitel KreBul Zdeněk Krejsa. Dodal, že to může být likér tradiční vaječný, ale také i Bailyes nebo jiný likér, kterým si nejen Prachatičtí zpříjemňují vánoční čas. Tak se můžete těšit. Soutěž vyhlásíme v polovině prosince.