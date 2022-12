U Holců je otevřeno už od soboty 19. listopadu, každou sobotu a neděli od 9 do půl 12 dopoledne. Vybraný stromeček si mohou lidé i sami uříznout, nebo si ho vyzvednout týden před Vánocemi už připravený.

Kromě stromků i občerstvení

Cena se podle pěstitele odvíjí od výšky a druhu jehličnanu, i oni letos museli mírně zdražovat. Náklady na pořízení jsou však stále nižší než u stromů, které se dováží a prodávají se u obchodních domů. Statnější a vyšší jedle 1,5 až 2 metry stojí 650 korun, smrk, borovice ve stejné výšce 350 korun. Nechybí ani vybavení jako balička, či řezačka kmenů.

Jako zázemí funguje stylová maringotka a vyzdobený domeček, dokonce přibyla i kadibudka. „Každý rok se snažíme vymyslet něco navíc, letos jsme připravili pro návštěvníky stánek s punčem a domácími výrobky i něčím k snědku a zřídili jsme i suchou toaletu,“ usmíval se Petr Holec.

V Košicích vás nechají stromek uříznout

Lidé podle něj mají různé požadavky na vzhled i tvar. „U někoho je výběr jednoduchý, jinému to trvá i desítky minut. Jezdí lidé z blízkého okolí i z daleko, pravidelně máme nakupující například z Kamenice na Lipou i Prahy,“ uvedl pěstitel.

V Košicích pěstují borovici černou, smrk pichlavý, douglasku tisolistou, jedli bělokorou, balzámovou, kavkazskou. Na další roky vysadili borovici kuželovitou, blatku a jedli ojíněnou. „V současnosti jsme na deseti druzích, rádi také poradíme s výběrem,“ dodal Holec.

Severoamerický jehličnan vydrží i voní

Jako jediní se pravděpodobně pustili do pěstování douglasky, letos jde opravdu na dračku. „Lidé si ji oblíbili, je to velice voňavý strom, je cítit jakoby po citronu a má měkké jehličí, navíc vydrží neopadat až do Velikonoc, sami jsme si to doma ověřili,“ upozornil.

Majitel má vše pečlivě zorganizované, ke komunikaci využívá dokonce vysílačky. S tyčkou, která slouží jako měřák a ceník v jednom, se po plantáži pohybuje jeho pomocník. „Pořídil jsem si výraznou čepici, aby mě lidé snadno našli,“ upozornil Jan Mašek.

Vánoční stromky z plantáže: U Smetanů v Heřmanči si vybere svého favorita každý

Denně společně prodají průměrně stovky stromečků, některé jsou rezervované i rok dopředu. Smrk roste pomaleji a má často pravidelný tvar. „Na druhou stranu je pichlavý, takže se hůře zdobí, ale doporučujeme ho třeba lidem s domácími mazlíčky, kočky se jednou píchnou a přestane je zajímat,“ konstatoval.

Poprvé velký a voňavý strom

Poprvé košickou plantáž navštívili také manželé Milan a Lenka Řezáčovi ze Stoklasné Lhoty. Odcházeli spokojení nejen s rezervovaným stromkem, ale i domácím karamelem. „Vybrali jsme si právě douglasku, nádherně voní a dlouho vydrží,“ vysvětlil Milan Řezáč.

O stromečkovém ráji se dozvěděli od známých. „Povídalo se to, myslím, že to víme od kolegů z práce,“ dodal.

Vánoc už se nemůže dočkat jejich dcera Markéta. „Těším se až přijde Ježíšek a ozdobíme si náš vybraný stromeček,“ usmívala se. „Bude to naše poprvé v novém, tak to bude trošku jiné. Můžeme mít konečně větší stromeček. Vyzvedneme si ho tu za dva týdny,“ dodal Řezáč.

Vtipné příhody

Není nouze ani o veselé příhody. „Často se nám stává, že si lidé vyberou podle čísla. Přijde pán, já bych si vzal tu sto padesát dvojku. Musíme ho ale zklamat a říct mu, že tu už má někdo označenou,“ smál se.

Letos je problém také bahno. „Předem proto všechny upozorňujeme, aby si nejen vzali vhodnou obuv, jako holínky, ale také dávali pozor při parkování. Už nám tady několik řidičů zapadlo,“ upozornil Petr Holec.