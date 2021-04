Děti z prvních stupňů základních škol jsou zpátky v lavicích. Před začátkem vyučování se musely otestovat. Diskuze, zda má testování smysl, je zbytečná. Bez testu stejně do školy nesmí.

Testování dětí na covid. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Josef Rod

Pozoruhodné je, že v Prachaticích do škol nastoupily přes tři stovky dětí. Covid nemají, což je výhra pro účastníky masové šťourací soutěže. Více zase zítra, po třídním vyřazovacím kole. Nad testovacími sadami rozvezenými do škol by se měli znovu zamyslet vládní úředníci. Vypadá to, že pravda tentokrát bude na straně rebelů, kteří říkají, že testy jsou nepřesné a testování dětí ve školách zbytečné. Voda na jejich mlýn přitéká s povinností neodkládat roušku. Než dojdou zásoby ne příliš kvalitních Lepu a Singclean, pár týdnů potrvá. Žádná z rotujících tříd nebude ochuzena. Nezbývá než věřit, že další zásoba testů neukazuje jen opačný výsledek a někdo je po nákupu zapomněl zamíchat.