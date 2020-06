První tropický den letošního roku - to byla neděle 28. června 2020 na jihu Čech.

Podle Evy Plášilové z Českého hydrometeorologického ústavu byla tropická třicítka atakována už v sobotu, když bylo v Českých Budějovicích naměřeno až 29,9 °C - nejvíce v kraji. Milovníci horka si polepšili v neděli, kdy se na šesti stanicích s dobou pozorování delší než třicet let, dostaly teploty nad 30 °C.

Nejvíce to opět bylo v jihočeské metropoli, tam bylo zaznamenáno už po 16. hodině 31,4 °C, v Třeboni a Byňově pak shodně 30,2 °C, ve Strakonicích 30,1 °C a v Borkovicích a Husinci opět shodně rovných 30 °C.

Nad krajem v neděli také zabouřilo. Nejvíce srážek do 16. hodiny bylo v Jindřichově Hradci, kde meteorologové naměřili 4 mm vodního sloupce. Takže se naštěstí odpoledne nejednalo o žádné mimořádné úhrny. "Další bouřky čekáme k večeru a v první polovině noci, pak přejdou srážky do trvalého deště. Ten by měl ustávat během pondělí," doplnila v nedělním odpoledni předpověď Eva Plášilová.