Šumava – I nadále hrozí nebezpečí pádů stromů nebo jejich částí na celém území Národního parku Šumava.

Běžkaři by se měli vyhýbat trasám v lesích kvůli nebezpečí pádu stromů. Ilustrační foto běžecké stopy u Volar. | Foto: Ladislav Beran

Před nadcházejícím víkendem to potvrdil Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava. „Chápeme, že například běžkaři budou chtít do stop, ale opravdu apelujeme na to, aby dávali pozor a sledovali své okolí. Stejně tak přizpůsobili svoji výbavu, protože čas strávený ve stopě se může protáhnout,“ upozornil.

Správa Národního parku podle jeho slov doporučuje spíše stopy na šumavských pláních, kde nehrozí pády stromů nebo větví. Kvůli velké sněhové pokrývce jsou nepřístupné i některé turistické cíle. Není možné projít například Tříjezerní slať, Jezerní slať je přístupná pouze k vyhlídce a z důvodu bezpečnosti je uzavřena i Chalupská slať. Od soboty bude veřejnosti otevřen uzavřený jelení výběh v Návštěvnickém centru Kvilda.