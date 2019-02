AKTUALIZOVÁNO/Bošice - Odstranění nevyhovující černé skládky v blízkosti obce mají v plánu Bošičtí. Nikdo nemůže zatím s jistotou říci, jak velké riziko nebezpečný prvek představuje.

„V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která provede její průzkum. Přesně budeme potom vědět, jak vysoké riziko skládka představuje,“ popisuje nepříznivou situaci starosta obce Jiří Rohlík.

Podle jeho slov se předpokládané náklady na průzkum skládky vyšplhají na částku okolo jednoho milionu korun. „Chceme být připraveni. Pokud nám dotace bude přidělena, budeme moci ihned začít s průzkumem,“ popisuje dále.

Téměř třicet let stará skládka byla vždy úložištěm pro běžný domácí odpad. Od devadesátých let se zde ale začal objevovat i nebezpečný odpad.

„Problém je především v cestě, která dříve vedla právě ke skládce. Její trasa byla změněna a původní se již proto nepoužívá. Pro nezodpovědné občany je to potom ideální příležitost sem odhazovat i odpad, který zde nemá vůbec co dělat. Přímo v obci vznikaly dříve i menší skládky, ty však nepředstavovaly pro obyvatele prakticky žádné riziko,“ popisuje dále starosta.

„Momentálně odstraňujeme různé křoviny a stromy v okolí skládky, a to jednak pro bezproblémový přístup pracovníků firmy zajištující průzkum, jednak pro firmu, která ji bude případně likvidovat. Stromy mohou kácet sami občané. Dřevo potom použijí za menší poplatek pro svou vlastní potřebu,“ upřesňuje dále.

Rozhodujícím faktorem pro úspěšné dokončení naplánované akce je právě získání potřebných finančních prostředků.

„Pokud dotaci nezískáme, velice nám to zkomplikuje naše cíle. Nezbude nám nic jiného, než odstranění skládky pozastavit či naopak hledat jiná řešení,“ dodal na závěr Jiří Rohlík.

„Určitě se mi nelíbí, že zde nezodpovědní spoluobčané ukládají i nebezpečný odpad a zvyšují tak riziko nejenom pro sebe, ale i pro všechny ostatní. Jsem zvědavý, jak dopadne plánovaný průzkum. Pochopitelně doufám, že se zde žádné nebezpečí nakonec neobjeví. Pokud by však došlo na nejhorší, s odstraněním skládky rozhodně souhlasím. Jde především o zdraví všech obyvatel,“ uvedl obyvatel obce Antonín Fleišman.