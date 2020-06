Prachatická kavárna Nebe zůstala v době koronavirových zákazů více než měsíc zavřená. Napečené zákusky ve chvíli nuceného uzavření Kamila Čunátová, majitelka Kavárny Nebe, rozdala rodině a přátelům. Jasněji začalo být teprve kolem Velikonoc. Venku už nebyla taková zima a na prachatickém náměstí se zase začali objevovat lidé. V té chvíli Kamila neváhala a otevřela výdejní okno. „Zpočátku jsme spíš zkoušeli, jestli budou mít naši zákazníci o kávu s sebou zájem, jsou zvyklí si dát ranní kávu u nás, výdejního okna jsme se trochu báli, “ popisuje Kamila s tím, že první zákazníci se vrátili téměř okamžitě. „Hlavně lidem docházely zásoby naší zrnkové kávy. Tohle přes okýnko samozřejmě šlo napravit,“ říká. Kavárna má totiž vlastní pražírnu, kde Ivan Lauda praží „nebeské“ směsi kávy.

Prachatická kavárna Nebe není podle slov majitelky závislá na turistech. „Našimi zákazníky, kteří nás drží a po celou dobu otevřeného okna drželi nad vodou, jsou lidé z Prachatic, jsou to naši stálí hosté,“ neskrývá radost z toho, že k nim Prachatičáci rádi chodí. Hned, jak se mohly otevřít vnitřní prostory, tak se právě tahle stálá klientela začala pomalu vracet. „Návrat k normálu ale bude trvat dlouho,“ myslí si. Potvrdil to i první den po povoleném znovuotevření vnitřních prostor kavárny. „Den po dni ale zákazníků přibývá,“ rozhlíží se v útulných prostorách historického domu v Poštovní ulici.

Prachatičtí si zvykli i na to, že si v poledne mohou do kavárny zajít na polévku z čerstvých surovin, kterou vaří Václav Nebeský, tatínek majitelky Kamily. Nabídka polévek se mění jednou za týden, a tak už v pondělí zákazníci vědí a podle chuti si cestu do kavárny na oběd mohou naplánovat předem. „Většinou jsou to dámy, pro které je polévka k obědu akorát. Navíc, počítají s tím, že po obědě si dají kávu a případně zákusek,“ vysvětluje Kamila Čunátová k nabídce rodinné kavárny Nebe, jejíž provoz zahájila před šesti lety spolu s bratrem Erikem Nebeským. Dezerty z její domácí kuchyně jsou ve městě vyhlášené. „Lidé si zvykli, že je všechno, co nabízím, je domácí a čerstvé. Neprodala bych nic, co bych nedala vlastním dětem,“ směje se Kamila Čunátová. „Nebeské dorty“ peče paní majitelka a s výrobou drobných zákusků pomáhá teta Jitka. Sladkosti nebo i kvalitní vína, jež lidé v Nebi ochutnají, si mohou objednat i na domácí oslavu.