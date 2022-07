„Nás netíží nedostatek vody, ale opotřebení technického zařízení, které je desítky let staré,“ vysvětluje nebahovský starosta důvod, proč se zastupitelstvo obce rozhodlo vodojem rozšířit a zmodernizovat. Rozpočet to bude stát 4,9 milionu korun bez DPH. Částku sníží dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. „Získali jsme milion a půl,“ podotkl Jan Zámečník. Stáří vodojemu je na vině občasného zhoršení kvality vody. To se prý stává hlavně v letních měsících.

S modernizací dodavatelská firma začala v týdnu a hotovo by mělo být letos v září. „Nevíme v jakém stavu je současná nádrž na vodu, to zjistíme až ve chvíli, kdy ji řemeslníci vypustí. Tak jako tak ji ale musejí opravit,“ popsal. Nejprve ale dostaví nádrž novou a naplní ji. „Až budeme schopni zajistit zásobování vodou pro celou obec z nové nádrže, pustí se do oprav té stávající,“ upřesnil s tím, že lidé v Nebahovech a Zdenicích by neměli poznat vůbec nic. „Odstávka vody by mohla být maximálně několik hodin,“ plánuje Jan Zámečník.

Po opravě a dostavbě budou mít v Nebahovech k dispozici nádrže se 200 kubíky vody. „To je plně dostačující i pro další rozvoj obce,“ ujistil.

Vodojem a veškerý vodohospodářský systém si spravuje obec Nebahovy sama, také proto vyjde obyvatele kubík vody na 25 korun. Starosta Jan Zámečník se těší nejen na kvalitní vodu, která splní jako až dosud veškeré hygienické normy, ale také na to, že nový vodojem bude plně automatizovaný a bude možné ho obsluhovat na dálku.

