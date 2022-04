Na dvoře U Ferusů, kde sídlí Národní památkový ústav, přichystali program s ukázkou funkčních modelů parních strojů (10, 12.15 a 15.45 h), koncertem smyčcového kvarteta (11 a 14.15 h) nebo se scénkou Ferusovi v rytmu valčíku. Svou činnost, především pohybové aktivity, představí v 15 h také Sokol. Můžete se fotit v bryčce nebo se dozvědět něco o vazbě květin či parostrojních řemeslech, navštívíte krejčovskou dílnu nebo kavárnu a cukrárnu s dobrotami. V nabídce jsou také procházky Křížem krážem s památkářem. V 10 a ve 13 h vám architekturu 19. století představí Jan Schinko. Na procházku O velikých povodních vás v 10.30 a ve 14.30 h vezme Tomáš Hobizal. Rodiny s dětmi mohou vyrazit na komentované vyhlídkové plavby s Vojtěchem Lannou mladším, a to od 9 do 16 h v každou celou mimo 12. h. V Divadle U Kapličky čekají Pohádky z Popletené Lhoty od 15 h. Ve Wortnerově domě si děti užijí výtvarnou dílnu Ve víru valčíku od 9 do 11.30 hodin každou půlhodinu. Podíváte se i do volně přístupných objektů jako je věž Železná panna, Biskupská zahrada či Lannova loděnice na Vltavském nábřeží. Celý program najdete na facebooku události.

Město Třeboň se v sobotu 23. dubna od 10 do 16 hodin účastní akce Brány památek dokořán. V tomto časovém rozmezí (s pauzou od 12 do 13 h) zpřístupní veřejnosti objekty Kaple sv. Jana Nepomuckého, Kaple sv. Petra a Pavla a Kaple sv. Víta. Do Schwarzenberské hrobky můžete od 10.10 do 16 hodin. Neomezeně budou přístupné kaple sv. Barbory, kaple Korunování Panny Marie a kaple Sv. Jana Nepomuckého.

Vyrazte na zámek či do kláštera

Návštěvníky na speciální události zvou i některé jihočeské hrady a zámky.

Zámek Hluboká nad Vltavou zpřístupní v neděli 24. dubna mezi 10. a 16. h zámeckou vodárnu s Francisovými turbínami, která je po rekonstrukci.

Na Landštejně se můžete po celý víkend v 11 a ve 14 h vydat na komentovanou prohlídku zaměřenou na slavení, slavnosti a svátky.

Klášter Zlatá Koruna zve na v sobotu 23. dubna od 14 h na procházku exteriérem kláštera s kastelánkou Lenkou Tondlovou. Na druhý den ve 14 h se vypravte na přednášku Jana Boučka o zlatokorunském opatovi Aleši Matěji Ungarovi, od jehož narození si letos připomínáme 400 let.