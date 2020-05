Nemocnice a domovy seniorů se po více než dvou měsících otevřely pro návštěvy. Na to, jak takovou návštěvu zvládnout, mají podle slov ředitelky Hany Vojtové v Domově seniorů Mistra Křišťana vypracovaný manuál. „Zájemce o návštěvu se musí telefonicky ohlásit předem, maximálně k nám může pětadvacet lidí za den,“ upřesnila. Návštěvní dny jsou jen v pra᠆covním týdnu. „Bohužel není možné ráno zavolat a odpoledne přijít. Termíny máme zamluvené na týden,“ ujistila Hana Vojtová.

Setkání s rodinou umožní domov pouze v kavárně nebo v zahradě. „Za jedním klientem mohou přijít maximálně dva lidé. Musí mít vlastní roušku a rukavice. Každému měříme teplotu a musí dodržet rozestup.

Doba návštěvy je omezená na dvacet minut,“ doplnila ředitelka prachatického domova, kde žije 95 seniorů. Víc lidí není možné do areálu pustit. Všechny prostory musí projít dezinfekcí. Při větším počtu by to personál nestíhal.

Návštěvy povolila také prachatická nemocnice. Čas je omezen na 15 minut a za jedním pacientem smí přijít jen dva lidé.

